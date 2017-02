ANNONSE

Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner til hver av de åtte prostituerte kvinnene som livnærte seg av sexsalg i Norge.

De ble utsatt for grove og til dels voldelige ran, skriver Dagbladet.

Erstatningen på 15.000 kroner kommer på toppen av Oslo tingretts dom på 50.000 kroner i erstatning til hver av kvinnene. Men tingretten idømte ikke tapt arbeidsfortjeneste, skriver avisen.

Den ene av mennene har allerede bestemt seg for å anke den nye dommen om å betale for tapt arbeidsfortjeneste til Høyesterett, opplyser hans forsvarer, advokat Øyvind Sterri, til Dagbladet.

- Det er gode grunner både for og mot til å gi erstatningsmessig vern for prostituerte. Men dette er en sak med så store prinsipielle sider at det er på tide med en avklaring i Høyesterett. Den forrige lagmannsrettsdommen i en slik sak kom i 2010 i nettopp Borgarting, men da med motsatt resultat.

- Retten brukte den gangen begrep som at salg av sex «ikke er ulovlig», men heller «ikke ønsket eller samfunnsgagnlig». Mye av argumentasjonen var et ekko fra den politiske debatten om sexkjøpsloven, sier advokat Øyvind Sterri til Dagbladet