PST advarer om press fra russiske agenter

PST har avdekket flere saker hvor russisk etterretning utøver press mot ansatte i norske bedrifter og etater. Målet er å få dem til å utlevere informasjon.

Ifølge TV 2 opplever Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en russisk etterretningsoffensiv der det blir forsøkt å plante muldvarper i norske virksomheter.

– Vi har flere eksempler i senere tid, og gjennom noen år, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

De russiske etterretningstjenestene forsøker angivelig å presse nordmenn til å spionere på sine egne arbeidsgivere.

– Vi har fått rapportert flere tilfeller av personer som har en tilhørighet til Russland i utgangspunktet. Det kan være at de tidligere har bodd i Russland, eller at de har russisk ektefelle. Og hvor man har brukt press for å få dem til å innhente eller rapportere fra en virksomhet de arbeider i, sier Bjørnland.

Også tidligere har PST advart om lignende metoder. I februar opplyste sikkerhetstjenesten til VG at de har fått et økt antall rapporter om nordmenn og russere som settes i en kompromitterende situasjon eller forsøkes å presses til samarbeid. Den gang dreide det seg hovedsakelig om folk som hadde vært på reise i Russland og som har tilgang på sensitiv informasjon i Norge.

Også i 2015 pekte PST på at russisk etterretning utøver press mot russere som jobber i Norge og som har tilgang på informasjon.

