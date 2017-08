PST vil tiltale terrorsiktet 17-åring som ble pågrepet i Oslo med bombegjenstand

- Min klient nekter straffskyld og ser frem til å få forklare seg i åpen rett, sier 17-åringens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

I midten av april ble en 17-åring pågrepet i Oslo sentrum med det Politiets sikkerhetstjeneste (PST) betegner som en bombelignende gjenstand.

17-åringen er siktet for terrorvirksomhet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd bokstav a, og risikerer 15 års fengsel. Nettavisen er kjent med at PST vil innstille på tiltale mot den russiske statsborgeren.

Politiadvokat Kathrine Tonstad i PST under det første fengslingsmøtet av den terrorsiktede 17-åringen i april.

En rettssak er også forhåndsberammet i Oslo tingrett fra 2. - 13. oktober. Den russiske statsborgeren har vært i politiets varetekt siden han ble pågrepet og i flere av kjennelsene går det frem at PST ønsker å holde 17-åringen varetektsfengslet frem til hovedforhandlingen.

Formalia gjenstår

- Jeg kan bekrefte at vi er i sluttfasen av etterforskningen. Det gjenstår ennå noen formelle prosesser så jeg ønsker ikke å uttale meg om hva vi innstiller på, sier politiadvokat i PST Kathrine Tonstad til Nettavisen.

Formelt inngir PST en innstilling til Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST), som behandler saker som etterforskes av Kripos og PST. Det er NAST som til syvende og sist avgjør om det blir tatt ut tiltale, om saken skal henlegges eller om PST må gjøre ytterligere etterforskningsskritt i saken.

Advokat Javeed Shah forsvarer den terrorsiktede 17-åringen. Bildet er fra fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag 8. mai.

I denne saken gjenstår det bare formalia og PST vurderer nå hvilke bestemmelser i straffeloven 17-åringen skal tiltales etter.

- Det som står i kjennelse kan pressen fritt gjengi, men det blir feil av meg å kommentere dette nærmere. Vi holder også på å finne ut av hvilken bestemmelse i straffeloven en eventuell tiltale skal gjelde.

Nekter straffskyld

17-åringen har vært forklart seg i tre politiavhør, men nekter straffskyld. Han har også avvist at han hadde terrorplaner.

I den siste fengslingskjennelsen går det også frem at PST har rekonstruert den bombelignende gjenstanden den terrorsiktede tenåringen ble pågrepet med. I den siste fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett mandag heter det:

«Retten finner at siktede med skjellig grunn fortsatt kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder (...).

17-åringen ble pågrepet i midten av april. Store politistyrker rykket ut etter meldinger om at en mistenkelig mann var blitt observert i Oslo sentrum.

Retten bemerker særskilt at ved rekonstruksjonen av den eksplosive enheten, som er foretatt i inneværende fengslingsperiode, fungerte enheten med antenning ved de fleste antenningsforsøk, at enheten mest sannsynlig har hatt et begrenset skadepotensiale, likevel slik at personer helt i nærheten kunne ha blitt påført "alvorlig skade" i straffelovens forstand.»

- Min klient nekter straffskyld og nekter for på noen måte å ha hatt planer om å begå terror. Vi ser nå frem til en hovedforhandling hvor han skal forklare seg for åpen rett, sier 17-åringens forsvarer Javeed Shah til Nettavisen.

Internettsøk sentralt

Nettavisen har tidligere omtalt at den terrorsiktede 17-åringen skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett, noe som har vært etterforsket av PST.

- Det blir interessant å se hvordan dette ender i retten. Folk kan ikke dømmes for sine tanker. De skal dømmes for sine handlinger. Min klient har fortalt meg at han har søkt opp mange forskjellige ting, på alt fra hvordan man lager en bombe til hvordan fikse en støvsuger.

- Det er ikke til å se bort fra at internett gir mange muligheter for å søke opp i forskjellige ting folk er nysgjerrige på. Men det er langt fra det til å utføre en straffbar handling.

Politiet sperret av et stort område på Grønland i Oslo etter funn av bombelignende gjenstand.

- Videresendte terrorvideo

I en kjennelse fra lagmannsretten i juni kommer følgende frem i kjennelsen:

«Lagmannsretten fester ikke lit til siktedes forklaring om at han ikke hadde tenkt å sprenge den hjemmelagde bomben i Oslo sentrum, og legger til grunn at bomben var tenkt brukt i en terrorhandling. Påtalemyndigheten har pekt på at etterforskningen har bestyrket mistanken om siktedes vilje til å utføre terrorhandlinger, og har også vist til at tiltalte samme dag som han ble pågrepet, videresendte en film som oppfordrer til terroraksjoner.»

Av opplysningene Nettavisen har fått tilgang til går det frem at 17-åringen over lang tid har hatt interesse for eksplosiver og fyrverkeri. Gassbeholderen, som skal ha utgjort en del av bomben, sammen med spikere, skal ha blitt kjøpt i en Nille-butikk i Oslo sentrum, får Nettavisen opplyst.



- Hva skulle din klient med den bombelignende gjenstanden han ble pågrepet med?

- Oslo tingrett bemerker i den siste kjennelsen at sprengladningen har begrenset skadepotensiale, og at du må stå i umiddelbar nærhet for at den skal kunne gjøre alvorlig skade. Hva han skulle gjøre med den kommer han til å forklare seg nærmere om i retten, avslutter Shah.

