Raja mener Venstre bør åpne for regjeringsmakt nå

ANNONSE

Dagens Næringsliv kunne onsdag ettermiddag fortelle at flere av Venstres stortingsrepresentanter mener det kan være riktig å tre inn i regjeringen nå, enten alene eller sammen med KrF.

NTB kjenner til at Abid Raja er en av dem. I et internt notat argumenterer han for at Venstre bør vurdere å søke regjeringsmakt nå. Med tre eller fire statsråder vil Venstre få økt oppmerksomhet, større gjennomslag og stå sterkere foran valget, mener Raja.

Les også: Medlemsflukt fra Venstre: - Vi har et Frp-problem

Les også: Abid Raja reagerer på hatprat på Frp-statsråders Facebook-sider





Listhaug ut

At Sylvi Listhaug vil kunne bli erstattet som innvandrings- og integreringsminister av en Venstre-statsråd, er noe Raja vurderer som spesielt attraktivt for partiet.

Selv vil han ikke kommentere notatet overfor NTB.

– Jeg har skrevet et internt notat til vårt interne seminar, og notatet er ment kun til intern behandling. Her skisserer jeg flere mulige innganger for Venstre videre i 2017. Notatet er kun et diskusjonsnotat, og er verken et vedtatt dokument eller ment for offentligheten, sier han.

Det interne seminaret han sikter til, er en strategisamling for Venstres sentralstyre og stortingsgruppe på Soria Moria hotell i Oslo torsdag og fredag.

Åpner for Ap

I notatet går det ellers fram at Rajas foretrukne alternativ ved valget i høst er en regjering med Høyre, KrF og Venstre. Men meningsmålingene tilsier at flere alternativer må vurderes, dersom Venstre ikke skulle tre inn i regjeringen nå.

Et av alternativene ved valget i 2017 er et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, ifølge Raja. Han mener Venstre bør åpne for et samarbeid med så vel Frp som Ap.

Det er ulike syn i Venstre i spørsmålet om regjeringssamarbeid. At førstevalget er å regjere med KrF og Høyre, er det ingen tvil om. Men så spriker det.

Avviser

– Det er mange alternativer. Jeg kommer ikke til å si hva jeg vil konkludere med nå, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagens Næringsliv.

Hun er kjent med at krefter i Venstre ønsker å søke regjeringsmakt nå og sier diskusjonen vil dukke opp under det to dager lange strategiseminaret i Oslo.

Men overfor VG avviser hun kategorisk at Venstre kan komme til å søke regjeringsmakt nå.

– Det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere – snarere tvert imot, sier hun.

– Døren åpen

Statsminister Erna Solberg (H) viser til samarbeidsavtalen og gjentar overfor Dagens Næringsliv at Venstre, som KrF, er velkommen inn i regjering.

– Døren er alltid åpen, sier statsministeren, som ikke vil tallfeste hvor mange statsrådsposter Venstre vil kunne regne med.

– Det som formelt vil skje er at de to partiene må ta opp spørsmålet med oss. Da vil vi måtte sette oss ned. Det trenger ikke være begge partiene. Men går den ene, kommer nok den andre også. De henger sånn sammen. Men det er også to utrolig forskjellige partier, sier hun. (©NTB)