Rapport: Mange overlevende etter Utøya-terroren fikk ikke hjelpen de trengte

I rapporten , som er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), kommer det fram at mange som overlevde 22. juli-terroren på Utøya i 201, opplevde at behandlingstilbudet forsvant for fort, og at støtteapparatet ikke var proaktivt nok i tiden etter terroren, skriver NRK.

– Noen trengte ikke så mye hjelp før det hadde gått ett år eller to, men da havnet de i helsekøen på vanlig måte. Å måtte stå i kø opplevdes nok som veldig vanskelig og en tilleggsbør, sier Grete Dyb ved NKVTS.

Dyb, som er psykiater, traumeforsker og leder av forskningsprosjektet om de psykiske ettervirkningene av 22. juli-terroren, mener kontaktpersonen som ofre får tilbud om i kommunen, bør være tilgjengelige i minst tre år etter en traumatisk hendelse.

– Det er tydelig for oss at vi har et psykisk helsevern som er mest rigget for folk som har en etablert lidelse. Det vi snakker om her er posttraumatiske reaksjoner etter en hendelse som kan videreutvikle seg til å bli en psykisk lidelse. Men det kan forebygges. Det er der vi må sette inn støtet, sier hun.

Over 500 personer, de fleste ungdommer, befant seg på Utøya da Anders Behring Breivik slo til. 69 personer ble drept. (©NTB)

