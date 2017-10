Raymond Johansen: - Vi som samfunn er helt besatt av å snakke om muslimer

Raymond Johansen mener vi har et blitt blinde for de sosiale forskjellene som skaper utfordringer i Oslo. Nå etterlyser han tiltakspakker for å jevne ut klasseforskjellene mellom Oslo øst og Oslo vest.

Forskjellene mellom Oslo øst og Oslo vest vokser seg stadig større, skriver VG.

De som bor på Oslo øst lever kortere, bor trangere og har lavere utdanning og inntekt. Gjennomsnittsinntekten varierer også veldig fra øst til vest, fra rundt 120.000 i området rundt Stovner videregående til rundt 927.000 kroner på Ris, et kvarters kjøretur vestover.

Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap), ønsker i samarbeid med NAV og regjeringen å få på plass tiltakspakker som passer Oslo. SSB-tallene fra 2017 viser at en tredjedel av Oslos innbyggere har innvandrerbakgrunn, og disse er i stor grad bosatt i Oslo øst. Som en del av tiltakspakkene tilpasset Oslo, ønsker Johansen derfor et fokus på bedre integrering og relevant arbeidstrening.

– Det var et kjempefokus på ledighet på Vestlandet da oljekrisa kom. Krisepakkene var helt riktig medisin, men når vi nevner vi at vi har like høy arbeidsledighet i tre av bydelene i Oslo får vi ikke noe respons. Det er selvsagt snakk om andre virkemidler for å få disse ut i jobb enn oljearbeidere, men når 60 prosent av ungene på Grønland vokser opp i fattigdom burde varsellampene lyse hos flere enn oss, sier Johansen til VG.

Byrådslederen ønsker å relansere begrepet «klasseforskjeller», som han mener har gått i glemmeboka.

– Vi som samfunn er helt besatt av å snakke om muslimer, og det gjør oss totalt blinde for de enorme sosiale forskjellene som skaper utfordringene. I stedet for å forsøke å bekjempe dem individualiserer vi problemene, og ber den enkelte ta seg sammen, sier Johansen.

Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaug har liten tro på Johansens forslag og understreker at det har blitt brukt mye penger på områder på Oslo øst. Listhaug ønsker heller å «utfordre den kulturen som fører til at bare litt over tretti prosent av afrikanske kvinner er i arbeid», og mener det er «innvandreren selv som må yte en stor innsats for å bli integrert».

Mest sett siste uken