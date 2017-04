Røde Kors registrerte 66 skader i fjellet onsdag

ANNONSE

Så langt i påsken har Røde Kors hatt omtrent halvparten så mange skader og oppdrag som på samme tidspunkt i fjor, opplyser vaktleder Ole Gladsø ved Røde Kors' informasjonssentral på Gol.

Men det har likevel vært flere alvorlige ulykker i påskefjellet denne uka. Natt til onsdag døde en tolv år gammel jente som dagen før hadde kjørt inn i et tre i en alpinbakke i Sjusjøen skisenter. Mandag døde en mann i 20-årene da han kjørte ut på snowboard i Hemsedal alpinanlegg. Onsdag ble en 44 år gammel kvinne alvorlig skadd i en ulykke i alpinbakken på Gaustablikk i Telemark.

Kan ikke hindre ulykker

I alt har seks personer mistet livet i norske alpinsentre denne vinteren. Det er umulig å sikre seg mot alt, mener kommuneoverlege Harald Lystad i Hemsedal.

– Folk må holde den hastigheten og den kontrollen på skiene hvor de vet at de kan stoppe. Noen steder vil man kunne falle ut av løypa, og et sted må løypa slutte og skogen begynne. Og der er det både stein og trær. Man kan ikke på noen som helst måte hindre at slike ulykker kan skje, dessverre, sier Lystad til NRK.

Generalsekretær Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes landsforening mener sikkerheten i skianleggene generelt er god, og at folk i bakken må være forsiktige.

– Det vil alltid være forbundet med fare å kjøre på ski. Når mennesker er i fart, så innebærer det en risiko. Vi ber alle våre gjester om å kjøre etter evne og anpasset etter forholdene og ta hensyn til hverandre, sier hun til kanalen.

Bruk hjelm

Til tross for den forsterkede bemanningen i påsken, er Røde Kors bare til stede i et lite antall alpinanlegg i Norge. De fleste anleggene er imidlertid bemannet av egne skipatruljer.

– Vi i Røde Kors anbefaler på generelt grunnlag alle å bruke hjelm, ta hensyn og velge løyper etter egne ferdigheter, sier vaktleder Ole Gladsø.

Han påpeker at folk i alpinanleggene bør kjenne til og følge alpinvettreglene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.