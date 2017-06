Røe Isaksen om «barnehagekrigen»: - Oslo har bare dratt ut kontakten

ANNONSE

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) liker dårlig at det rødgrønne byrådet i Oslo sier nei til nye private barnehager.

- Jeg synes det er et veldig rigid standpunkt. Planlagte barnehager har ikke fått starte opp, og så har Oslo kommune bare dratt ut kontakten, sier Røe Isaksen til Nettavisen.

Tidligere i år avslo byrådet en søknad fra det private barnehageselskapet Espira, om kommunal støtte til å drifte to nye barnehager i hovedstaden.

Les også: Her har de planlagt ny barnehage, men Oslo-byrådet sier nei

- En kampanje mot private



Røe Isaksen karakteriserer byrådets opptreden som en kampanje mot private barnehager. Nå frykter han konsekvensene avslagene kan få.

- Det er en del av kampanjen som kjøres mot private barnehager, og som igjen skaper en usikkerhet for foreldrene som har barna i private barnehager. Hvis du hele tiden gjør det vanskelig å drive en privat barnehage, så spørs det hvor lenge de private vil holde ut, advarer han.

Oslo-byrådet begrunner avslaget med at de vil dekke barnehagebehovet selv, og viser samtidig til avtalen de har med Rødt, om å si nei til nye, kommersielle barnehager.

- Vi du som statsråd gripe inn overfor Oslo-politikerne?

- Så lenge de sørger for retten til barnehageplass, så kan ikke jeg som statsråd gripe inn i om de bygger i egen regi, men jeg kan ha en veldig sterk politisk mening om at det er dårlig politikk, fordi det betyr at barnehager som er planlagt ikke får starte, understreker han.

Les også: Ap-byråd: - Jeg synes de skal være forsiktige med ordbruken

FIKK NEI: Her i de to første etasjene i boligprosjektet Nybyen på Økern Oslo skal en av barnehagene ligge som byrådet i Oslo ikke vil gi driftstilskudd til. Kommunen krever imidlertid at barnehagen skal bygges før boligene kan overtas.

- Mer opptatt av kjepphester



Kunnskapsministeren mener særlig SV, som sammen med Rødt kjemper mot at private skal tjene penger på barnehager, glemmer foreldrene.

- Omtrent halvparten av norske barn er i private barnehager. I foreldreundersøkelser ser vi at foreldrene ikke er misfornøyde, snarere tvert imot. De rangerer barnehagene til og med litt bedre enn de offentlige, sier Røe Isaksen, og konstaterer:

- Jeg tror SV er mer opptatt av sine ideologiske kjepphester, enn hva foreldrene mener.

Ifølge tall fra departementet, ble det i 2015 brukt 18,8 milliarder kroner på private barnehagetjenester. Av det samlede årsresultatet ble 192 millioner kroner (1,03 prosent) utbetalt som utbytte til eierne. I årene 2011 til 2015, varierte utbyttene fra 0,9 til 1,34 prosent.

- SV har jo foreslått at man skal ha forbud om å ta noe som helst utbytte fra barnehager. Problemet er at de private barnehagene ble invitert inn til det Kristin Halvorsen kalte en dugnad, med det utgangspunktet at når de bygde barnehager, så skulle de få ta ut et moderat utbytte. Ser du på utbyttene, så er det moderate utbytter, mener Røe Isaksen.

Les også: - Foreldre mer fornøyd med private barnehager

- Ikke for lut og kaldt vann



- Men er det ikke galt at offentlige penger skal være med på å berike velstående investorer?



- Nå er det sånn at det på en rekke områder går offentlige penger til private selskaper. Men jeg er helt enig i at hvis vi hadde en situasjon der vi hadde store utbytter, så hadde vi hatt et problem. Det er derfor det er regulert. Nå krever vi at alle barnehager skal ansette flere barnehagelærere. Da får de ekstra penger til det, men det er noe både offentlige og private barnehager må oppfylle. Det er jo ikke slik at man kan drive en privat barnehage for lut og kaldt vann, sier han.

Mandag presenterte også Private Barnehagers landsforbund (PBL) en undersøkelse, som konkluderer med at det offentlige har spart 2,15 milliarder kroner årlig ved å tilby barnehageplasser i privat regi framfor å drive dem selv.

- Departementet har ikke regnet selv på disse tallene, men det er ikke tvil om at vi hadde ikke klart den storstilte barnehageutbyggingen uten de private. En av grunnene er at det ville blitt dyrere for det offentlige. Vi har ikke regnet oss fram til noe kronebeløp på det, men har ikke noen grunn til å mistro tallene til PBL, sier han.

Les også: - Ap-byrådets oppførsel i denne saken gjør meg flau

Les også: - Sludder og vås fra Høyre

- 5,7 millioner billigere



Ifølge undersøkelsen blir det også i gjennomsnitt 5,7 millioner kroner dyrere dersom kommunen selv står for utbyggingen av en barnehage.

- Er det noen grunn til at kommunale barnehager skal være dyrere å bygge?

- Fra departementets side er det ingen grunn til å si at de private barnehagene har en bedre standard, men vi vet at mange private barnehager driver effektivt, sier kunnskapsministeren.