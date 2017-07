Reagerer på Anna Kvams Statoil-forslag: - Frekt og historieløst

- Vi bør være stolte over Statoil, ikke flaue, sier Atle Simonsen (Frp).

MDG-topp Anna Kvam krever at Statoil skal bytte navn, og lanserer «Statstraum» og «StatsEnergy» som mulige alternativ.

Kvam er talsperson for Grønn ungdom og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Rogaland, og mener et navnebytte vil være en helt naturlig del av omstillingen bort fra oljen.

Uttalelsen har fått flere i Fremskrittspartiet til å reagere.

STATOIL: FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener Kvams forslag om navnebytte for Statoil er useriøst.

- Jeg synes dette er et temmelig useriøst forslag fra Kvam. Det første som slår meg er at et navnebytte vil være veldig fordyrende, uten å ha noen annen effekt annet enn en symboleffekt for MDG, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), til Nettavisen.

- Forbindes med kvalitet



Svendsrud mener Statoil bør beholde navnet sitt selv om de i fremtiden hovedsaklig skulle drive med noe annet enn olje.

- Statoil representerer en viktig del av norsk historie, og det synes jeg vi skal være stolte av. Den eneste årsaken til at Statoil skal endre navn måtte være hvis staten kjøper seg helt ut av selskapet, sier Svendsrud.

FpU-ledere synes heller ikke noe om Kvams navneforslag.

- Forslagene minner veldig om «Statskraft», og det ville bare blitt rart.

- Kvam mener at en navneendring vil være en naturlig del av omstillingen mot fornybar energi. Ser du poenget hennes?

- Nei, det gjør jeg ikke. Statoil er allerede med på omstillingen med sin vindmøllesatsing, men de er bedriftøkonomiske i tankegangen sin ved å drive med olje og fornybare energikilder samtidig. Navnet Statoil forbindes med kvalitet, også når det er snakk om vind.

- Stolte, ikke flaue



Svendsrud får støtte av Atle Simonsen, politisk rådgiver for helseminister Solveig Horne(Frp) og tidligere leder i Fremskrittspartiets Ungdom.

ATLE SIMONSEN mener Norge bør være de siste til å slukke lysene på sokkelen.

- Jeg synes det er historieløst å komme med dette forslaget. Vi bør være stolte over Statoil, ikke flaue, sier Simonsen til Nettavisen, og fortsetter:

- Statoil og Norge produserer olje og gass på den mest miljøvennlige måten i hele verden, og jeg mener derfor at Norge bør være det siste landet som slukker lysene på sokkelen.

Simonsen skrev tidligere et innlegg i Stavanger Aftenblad, der han sammenlignet det å stenge norsk sokkel før det er tomt for olje å gass med «å rive i stykker et flaxlodd hvor du akkurat har skrapt deg fram til førstepremien».

- Forslaget om endring av navn kommer fordi MDG ønsker å utfase oljenæringen, ikke fordi man er bekymret for at Statoil skal være nødt til å slutte å produsere olje. Jeg synes det er frekt å sende et slikt signal til oljenæringen, som tross alt har stått på for Norges velstand i mange år.

Har du sett denne populære videoen?