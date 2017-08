Reagerer på at kundene skal kåre favorittansatt

SKIEN: Rema 1000-butikken ber nå kundene stemme på den ansatte de liker best. Det får arbeidstakerorganisasjonen Handel og kontor til å reagere.

SKIEN (Telemarksavisa): Tirsdag ble det satt opp plakater i Rema 1000-butikken på Arkaden hvor kundene oppfordres til å stemme på den ansatte de liker best.

– Nå skal vi finne ut hvem som er den mest populære her i butikken. Det har vært kjempegod respons fra kundene. Vi har fått inn over 100 stemmer i løpet av et døgn, forteller kjøpmann Lars Erik Norrman til Telemarksavisa.

Han sier denne kåringen handler om å ha et godt forhold til kundene.

– Det er en veldig tøff konkurranse i dagligvarebransjen. Nøkkelen til suksess er dyktige og blide butikkansatte.

Kampanjen ble satt i gang fra høyere hold i Rema 1000-systemet, og hver butikk kan velge hvordan de vil utføre konkurransen.

KRITISK: Eirik Michelsen, avdelingsleder for Handel og kontor i Telemark.

På Arkaden er det satt opp en liten stand med bilder av de butikkansatte, og en valgurne hvor kundene kan gi sin stemme. Kundene som deltar i kåringen kan vinne et gavekort.

– Det er flere butikker i landet som har tilsvarende konkurranser som oss. Men vi er nok den eneste i Telemark som gjør dette, sier Norrman til avisen.

Han opplyser at det kun var én av de 11 ansatte som ikke ville delta i konkurransen om få flest stemmer fra kundene.

Tvinger ingen

– Det er helt greit hvis noen ikke vil være med. Dette skal være gøy og artig. Jeg vil ikke tvinge noen til å være med. Men konkurransen er veldig populær blant de ansatte. Den som vinner kåringen får først og fremst heder og ære, og en liten påskjønnelse fra Rema 1000, sier kjøpmannen.

Butikkansatt Anja Vinnes synes det er greit å være med i kåringen.

– Men jeg driver ikke med valgkamp i kassa. Det blir for kleint. Kundene får selv bestemme hvem de vil stemme på. Det er ikke så viktig for meg å vinne denne kåringen, sier hun til Telemarksavisa.

Dårligere arbeidsmiljø

Avdelingsleder for Handel og kontor i Telemark misliker det nye stuntet til Rema 1000.

– Å nei! Har dette kommet til Telemark også. Det var skuffende, sier Eirik Michelsen i LO-forbundet som organiserer ansatte i handelsnæringen.

Han mener kåringen er en form for uthenging av de ansatte.

– Det blir feil at kundene blir møtt med bilder av ansatte, og oppfordres til å stemme på den de liker best. Her kan ansatte gjøre sitt beste, men likevel oppleve at de ikke får noen stemmer. Det bidrar til et dårligere arbeidsmiljø og svekker samholdet på arbeidsplassen, sier Michelsen.

Michelsen er ikke negativ til kåringer med premiering av ansatte, men mener det bør foregå internt.

– Dette bør være noe butikkledelse og ansatte bestemmer, ikke kundene, sier han.

Michelsen jobber selv i en dagligvarebutikk i Grenland, og forteller at de kjører kundeundersøkelser to ganger i året.

– Det er viktig at vi får tilbakemeldinger fra kundene, blant annet om hvordan vi kan yte bedre service. Men det bør ikke gjøres ved at ansatte henges ut.

Større trivsel

Rema-kjøpmannen er ikke enig i at popularitetskonkurransen bidrar til et dårligere arbeidsmiljø. Tvert imot.

– Konkurransen bidrar til større trivsel på arbeidsplassen. Dette blir gjort med mye humor og godt humør fra de ansatte. Et godt arbeidsmiljø er veldig viktig, siden sykefravær og arbeidsmiljø henger sammen. Siden jeg overtok butikken i mars, har vi ikke hatt et eneste sykefravær, sier Norrman.

Han fortsetter:

– Handel og kontor har mye vettugt å bidra med, men jeg ser overhodet ikke noe galt i denne kåringen. Det blir kun denne ene gangen vi gjør dette. Vi skal ikke gjøre dette hver måned.

