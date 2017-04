Reagerer på politiets helikopterlanding: - Jeg synes det er totalt uforsvarlig

ANNONSE

(Nordlys): Håkon Haug Enga var sammen med tre venner på skutertur i Nordkjosbotn lørdag. De stanset da de hørte helikopterlyd og skjønte at det kom mot dem, skriver Nordlys.

Men hvor nært helikopteret faktisk ville komme, var de ikke forberedt på.

- Jeg vil anslå at det landet halvannen meter unna oss. Det blåste opp en svær snøfokk, og hvis helikopteret hadde gått gjennom snøen ville vi fått rotoren i hodet, sier Enga til Nordlys.

Han mener politiet opptrådte uforsvarlig i landingen.

- Jeg spurte flere ganger om de syntes dette var forsvarlig, men fikk bare til svar at piloten var svært erfaren. Det er helt håll i hauet, sier Enga oppgitt.

Ifølge Erla tok politimannen nøkkelen hans mens de skrev ned personalia fra alle fire, og ga beskjed om at de ville få et gebyr for ulovlig kjøring i posten.





- Fått mye støtte

Enga sier de var klar over at de kjørte i et område som ikke er regulert til skuterferdsel.

- Vi kommer selvsagt til å betale gebyret, og politiet oppførte seg helt greit etter at de hadde landet. Det jeg reagerer på er at de landet så nærme oss, og jeg kan ikke forstå at det skal være lovlig.

- Dersom vi hadde hatt løse gjenstander, plastposer eller lignende, ville disse gått rett i rotorbladene på helikopteret.

LANDET: Kompisgjengen reagerte på at politiet landet nær dem. Her på et bilde fra Snapchat.

Han sier følget la seg bak skuterne sine da politiet skulle dra igjen på grunn av snøkovet.

Enga la ut en video fra dette i Facebook-gruppa "Helikopter/Scooterkontroll i Troms". Her har han fått mye støtte.

- Mange reagerer på dette og synes politiet gjorde feil.

- Skjønner at det kan oppleves dramatisk

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Lars Meland, sier han har snakket med patruljen som var ute under hendelsen.

- De sier at det ikke var knyttet noen dramatikk til hendelsen. Vi har all mulig tiltro til at piloten gjorde dette på en trygg og sikker måte, sier han til Nordlys.

Meland understreker at han verken var der eller har sett videoen det refereres til.

- Men jeg har selvsagt forståelse for at det kan oppleves dramatisk når et helikopter lander, det blir jo et bra vindtrykk fra rotorene.

Han sier operasjonssentralen ikke har fått noen reaksjoner i dag.

- Det er klart vi lytter dersom noen kommer med kritikk mot oss, og da vil vi også se nærmere på saken, sier Meland.

