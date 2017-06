Redaktør frikjent på nytt etter å ha navngitt overgrepsdømt mann

ANNONSE

Redaktør for det nasjonal-konservative nettstedet Frieord.no, Thorgrim Olaf Bredesen, ble ilagt en bot på 15.000 kroner av politiet etter at han navnga en mann som var dømt for en overgrepsforbrytelse.

Redaktøren publiserte artikkelen 2. september 2015, etter at dommen var klar. Han publiserte navn på flere overgrepsdømte i samme sak, men bare én av dem anmeldte det til politiet.

Redaktøren nektet å betale boten og saken ble trukket inn for Drammen tingrett som frikjente ham.

John Christian Elden.

Politiet ga seg ikke og anket saken til Borgarting lagmannsrett hvor redaktøren på nytt ble frifunnet.

Elden: - Lov å gjengi navn

- Det er rart at politiet prioriterer å rettsforfølge en redaktør for bruk av ytringsfrihet, sier forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Ytringsfriheten favner vidt, og det er som hovedregel lov å gjengi fra offentlige dommer, herunder navn på de som er domfelt.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få en kommentar fra politiadvokat Vibeke Gjøslien Martins i Sør-Øst politidistrikt.

Frieord navnga overgrepsdømte menn. Redaktør for nettstedet Thorgrim Olaf Bredesen fikk 15.000 i bot, men har nektet å betale den.

Redaktør Bredesen har hele tiden erkjent at han har navngitt mannen med viten og vilje, men har nektet straffskyld.

I retten la aktor ned påstand om at Bredesen skulle dømmes etter straffelovens paragraf 390, som omhandler krenking av privatlivets fred ved å offentliggjøre om personlige eller huslige forhold.

Videre la aktor ned påstand om at redaktøren skulle betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært 30 dagers fengsel, og at den aktuelle artikkelen skulle inndras til staten. Aktor la også ned påstand om at Bredesen skulle betale saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.





Enstemmig dom

I dommen fra Borgarting lagmannsrett heter blant annet:

«Etter lagmannsrettens syn foreligger det ikke sjikanehensikt i vår sak. Tiltaltes nettsted har en agenda, som, etter det lagmannsretten forstår, er gjennom omtale av enkelte saker å sette søkelys på alvorlig kriminalitet, særlig seksuallovbrudd, som blir begått av personer av utenlandsk opprinnelse. Generelt betraktet er dette utvilsom beskyttet av ytringsfriheten i Grunnloven om i EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen).»

I dommen kommer det frem at aktor i retten anførte at domfeltes navn er uten betydning ved offentliggjøring av dommer. Videre heter det:

«Lagmannsretten er enig med aktor i at det ikke var nødvendig å offentliggjøre domfeltes navn, men kan ikke se at dette er tilstrekkelig til å gjøre publiseringen rettsstridig. Ytringsfriheten beskytter også unødvendige og uheldige ytringer.»

Retten konkluderer saken slik:

«Etter en samlet vurdering har lagmannsretten kommet til at offentliggjøring av XXs navn i tiltaltes artikkel ikke var rettsstridig og derfor ikke krenker privatlivets fred i straffelovens forstand. Tiltalte skal da frifinnes. Dommen er enstemmig.»

- Dommen er gledelig for norsk presse ved at den setter ytringsfriheten i fokus, og markerer at det er en forskjell mellom hva som måtte være unødvendig og hva som er straffbart å referere fra. Denne vurderingen vil i stor grad måtte overlates til redaktørene, sier Elden til Nettavisen.

Måtte flytte

Forsvarer i rettssaken for den overgrepsdømte mannen fortalte til Nettavisen i fjor høst at offentliggjøringen av hans klient gjorde det vanskelig for ham, og bidro til at han måtte flytte til en annen del av landet.

- Han syntes ikke det var noe særlig å få navnet sitt publisert på nettsiden. Spesielt siden det spredte seg som ild i tørt gress. Han bestemte seg til slutt for å anmelde forholdet, uttalte Bjørn Aksel Henriksen til Nettavisen.





Har du sett denne videoen?