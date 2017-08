Reddet mann etter overdose på buss i Oslo - nå refser han busselskapet

Erik Rolt har reagert kraftig etter en hendelse hvor en mann hadde tatt overdose på en buss i Oslo: - Er det viktigere å opprettholde rutetider enn å ta vare på et medmenneske?

Den dramatiske hendelsen på bussen fra Bislett stadion har Erik Rolt delt på sin egen Facebook-side.

«Kjip opplevelse på 21-bussen i dag. Går på bussen på Bislet, finner en fyr som halvveis ligger/sitter på gulvet bak i bussen. Tydelig overdose. Prøver å få kontakt, null respons. Går frem til sjåføren for å gi beskjed, sier han har meldt ifra. Går tilbake og forsøker å få kontakt, samtidig som jeg ser etter ambulanse»

Bussen kom etter hvert til Kiellands plass der det stod en ambulanse som Rolt var sikker på var ment til mannen på bussen.

- Da han kjørte videre fra den stasjonen begynte jeg ane at han ikke hadde meldt ifra. Kom på en annen passasjer på Kiellands plass som hjalp meg, og jeg tror hun hadde en bakgrunn som sykepleier eller noe, for hun tok umiddelbart tak i situasjonen, sier han.

Hadde veldig svak puls



Sammen oppdaget Rolt og kvinnen raskt at mannen hadde en veldig svak puls, og kvinnen gikk derfor frem igjen til sjåføren for å etterlyse ambulanse.

- Først da skjønte vi at han ikke hadde ringt 113, så da gjorde jeg det med en gang, mens vi stod i dørene og holdt igjen bussen som hadde kommet seg til Sannergata, forteller Rolt.

Han beskriver en kaotisk situasjon, men at ambulansen var på plass kun få minutter etter at han kontaktet dem.

- Jeg reagerer på at sjåføren ikke ringte 113 da jeg var så tydelig på hva som skjedde. Han burde også ha gått bak selv i bussen for å se selv med egne øyne, ikke bare kjøre videre, understreker han.

Den aktuelle dagen var det få passasjerer på bussen grunnet ferien.

- Uansett var det flere som så denne personen på gulvet, men ikke tok affære. Dessverre virker det som om det er ganske vanlig når det kommer til narkomane, sier Rolt.

Var i god form da han gikk på



Kommunikasjosnsjef i Unibuss, Ina Helen Østby sier at bussjåføren har forklart at han så den aktuelle passasjeren gå om bord i bussen på første holdeplass, og at vedkommende da var oppgående og tilsynelatende i god form.

- Så raskt medpassasjeren gjorde sjåføren oppmerksom på at en passasjer i bussen trengte bistand stoppet han på neste holdeplass for å ringe til Trafikkleder-sentralen i Unibuss.

Hun forklarer at sjåføren vurderte situasjonen dit hen at det ikke var behov for umiddelbar medisinsk bistand, og ringte først til sin trafikkleder for å rådføre seg og gi nødvendige beskjeder.

- Før han deretter rakk å ringe ambulanse, hadde medpassasjerer allerede gjort dette. Anslagsvis skal dette ha tatt cirka 1 minut, sier Østby, og legger til:

- I etterpåklokskapens lys er det lett å si at sjåføren kanskje burde ha ringt ambulanse umiddelbart, men hvor alvorlig situasjonen som oppstår er vil til enhver tid være en vurderingssak og i dette tilfellet forstod ikke sjåføren alvoret i den andre passasjerens tilbakemelding.

Takker passasjerene som hjalp til



- Hva er prosedyren som sjåførene skal følge i slike situasjoner?

- Ved alvorlige hendelser eller ulykker skal 113 varsles umiddelbart. Deretter skal bussjåføren gi beskjed til de som styrer trafikken intern hos oss for å orientere om hendelsen, redegjøre for behov for bistand, samt gi oppdatering på om bussen blir forsinket. Medisinsk hjelp er alltid viktigst i alvorlige tilfeller. Ved mindre alvorlige hendelser kan sjåføren rådføre seg med trafikkledelsen før videre tiltak gjøres, forklarer Østby.

Hun ønsker å takke medpassasjerene som tok så sterkt ansvar i situasjonen og hjalp en medpassasjer som trengte bistand.