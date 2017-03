Reder slår tilbake mot å bli fremstilt som krigsprofitør

ANNONSE

I NRK Brennpunkt ble skipsreder Johan Reksten personlig anklaget for å ha gitt ordren som førte til at sjøkaptein Olav Lerøy døde i et rakettangrep ombord i tankeren «Susangird».

Kapteinen og offiserene om bord ble angivelig presset til å seile, til tross for at den ene motoren om bord var defekt. Dermed ble «Susangird» forlatt av resten av konvoien, og ble et lett offer for irakiske rakettangrep.

Reporter Mikal Olsen Lerøens beretning forteller historien om hvordan faren døde under et rakettangrep i Persiabukten.

Kjernen i NRKs reportasje var at norske sjøfolk i frykt for å bli svartelistet og arbeidsledige tok den livsfarlige jobben med å seile inn og ut til den iranske oljeterminalen Kharg under krigen mellom Iran og Irak.

For rederne var dette angivelig svært lønnsomt, og John Fredriksen slo seg opp på denne farlige transporten etter at de andre rederne trakk seg ut.

«En svært dårlig forretning»

- Det ble i Brennpunkt-programmet antydet at norske shippingbedrifters deltakelse i shuttletrafikken under Iran/Irak-krigen var motivert utfra et ønske om ekstraordinært høye overskudd. For Scanacts vedkommende var virksomheten en svært dårlig forretning med utelukkende svært begrensede og beskjedne managementhonorarer, skriver Johan Reksten i en epost til Nettavisen.

Skipsreder Johan Ludvig Mowinkel Reksten sier at både det iranske rederiet og Rekstens egne folk i Persiagulfen mente at skipet var i forsvarlig stand til å seile.

Rederen forteller at det iranske statsrederiet NITC var usedvanlig dårlige betalere, og at man til slutt ble tvunget til å ta arrest i en av de iranske supertankerne for å få pengene man hadde tilgode.

NRK ringte feil person

I forberedelsene til NRKs program lykkes det ikke å få en kommentar fra Johan Reksten. Det viste seg at NRKs reporter i flere måneder hadde ringt feil person og lagt igjen beskjeder på telefonsvareren til ingen nytte.

Dette visste NRK før de sendte programmet, men NRK klippet ikke bort flere scener med angivelige oppringninger til Johan Reksten.

- Da var det for sent å klippe om programmet. Derfor lagde vi en utannonsering. Vi har beklaget overfor familien og sørget for at dette (feilen red.anm.) ble lest opp via hallotjenesten da programmet var ferdig. Vi skal klippe om denne sekvensen med telefonsvareren, sier leder for Brennpunkt, Odd Isungset, til Nettavisen.

Her er Rekstens versjon

Nettavisen har fått Johan Rekstens versjon av «Pappas siste reise».

Ifølge rederen overtok hans kontor den praktiske driften for det svenske Axel Johnson-konsernet, som hadde en rekke avtaler med det iranske tankrederiet National Iranian Tanker Company (NITC).

Da svenskene dro seg ut på grunn av medieomtalen, overtok Reksten den tekniske driften av tankskipene.

Den iranske oljeterminalen Kharg Island ligger langt nord i Persiabukten, og tankfarten var dermed et lett mål for irakiske helikoptre og jagerfly med exocet-raketter.

- NITCs skip var engasjert i den såkalte shuttletrafikken mellom Kharg Island (nord i den persiske gulf) og omlastingsterminaler ved Lavan Island i Hormus-stredet (sør i den persiske gulf), opplyser Reksten.

Kunne ikke sende reperatører

I NRKs dokumentar blir Johan Reksten anklaget for å ha truet sjøfolkene til å seile, til tross for at «Susangird» var i dårlig forfatning.

Reksten forsvarer seg med at det var uenighet mellom de norske sjøfolkene og det iranske rederiet NITC om skipet var seilingsklart.

- Kharg-terminalen, som lå i krigssonen, var en såkalt "no go zone", det vil si at det var umulig å sende reparatører dit dersom det skulle være behov for det, skriver Johan Reksten, og legger til at «et skips seilingsordre tilligger utelukkende skipets kaptein».

Både NITC og Rekstens lokale representanter i gulfen mente at skipet var i forsvarlig stand til å seile, ifølge rederen.

Kjent skipsrederfamilie

Johan Ludwig Mowinckel Reksten (68) er adoptivsønn av Hilmar Reksten, og sønn av skipsreder Jens Gran Mowinchel, som døde da sønnen var to år.

Han avviklet rederivirksomheten midt på 90-tallet, og har siden drever familieeiendommen Moldegaard utenfor Os ved Bergen. Eiendommen tilhørte tidligere statsminister Johan Ludwig Mowinchel, og var også i en periode eid av Tomm Berntsen i det senere fallerte VIP Scandinavia.