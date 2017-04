Regjeringen: Barnehageansatte må kunne norsk

ANNONSE

– En av barnehagens viktigste oppgaver er å utvikle barnets språk, fordi språket er nøkkelen til lek og nye vennskap. Derfor er det viktig at barna har voksne rundt seg som kan hjelpe dem med å utvikle språket, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage, må kunne godt nok norsk. Undersøkelser viser at en av tre barnehagestyrere har hatt ansatte som ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger.

– Skal barna få god oppfølging og foreldre få den informasjonen de trenger, bør de ansatte som et minimum kunne skrive korte, enkle beskjeder og gjengi hendelser med korte, enkle setninger, sier Røe Isaksen, som fredag sender forslaget ut på høring.

Kravet vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. Søkere til jobber som styrer eller pedagogisk leder må allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter.