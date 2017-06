Regjeringen endrer reglene for dagpenger

GJELDENDE REGLER: Person A har jobbet på fulltid i mange år frem til og med 2014. I 2015–16 tar hun utdanning, men jobber i 24 timer våren 2016. Høsten 2016 melder hun seg arbeidsledig, og får innvilget dagpenger. Siste arbeidsforhold (24 timer) har ikke vart i mer enn seks måneder, slik at det er en gjennomsnittlig arbeidstid siste tolv måneder som skal legges til grunn, dvs. de 24 timene delt på 12 måneder. Den vanlige arbeidstiden blir da beregnet til ½ time per uke, eller 1 time per meldeperiode. Med så lav vanlig arbeidstid vil dagpengene i praksis ikke bli avkortet, men falle helt bort hvis hun tar noe som helst arbeid.

Person B har tidligere jobbet som person A, men jobbet ikke noe i 2016, og får lagt til grunn gjennomsnittet av arbeidstiden i fulltidsarbeidet hun hadde frem til og med 2014 (vanligvis 37,5 time per uke) og 0 timer per uke for 2015, noe som ville gitt henne en vanlig arbeidstid på 25 timer per meldeperiode. Med slik vanlig arbeidstid, vil dagpengene kunne graderes pga arbeid på inntil 12,5 timer per uke (25 timer per meldeperiode), og først falle bort ved arbeid i mer enn 25 timer per meldeperiode (13 timer per uke).

NYE REGLER: Person A kan nå få lagt til grunn gjennomsnittet av all arbeidstid siste tre år, og vil få en vanlig arbeidstid på 26 timer per meldeperiode. Hun kommer nå ikke lenger dårligere ut enn person B, som ikke har jobbet det siste året.

(Eksempelet er hentet fra regjeringen.no)