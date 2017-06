Regjeringen foreslår nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i skolen

ANNONSE

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og skoler, opplyser kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ifølge NRK.

Forbudet skal gjelde på alle barnehager og skoler, helt opp til universiteter og høyskoler.

– Å se ansiktene til hverandre er en viktig verdi, og viktig for undervisningen. Det viktigste er at barnehager og alle utdanningsinstitusjoner skal være gode møteplasser for alle, sier Isaksen.

- Kvinneundertrykkende



Regjeringen la frem det nye lovforslaget på en pressekonferanse mandag morgen klokken 09.00.

- Vi oppfatter det som kvinneundertrykkende, sier Per Sandberg (Frp).



Fungerende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg understreker at det å vise ansiktet sitt er en sentral verdi i det norske samfunnet.

- Vi oppfatter det som kvinneundertrykkende, og det hører ikke hjemme i Norge, sier Sandberg.

Ikke kartlagt straffereaksjoner



Forslaget sendes ut på høring mandag. Eventuelle straffereaksjoner til forbudet er ikke kartlagt.

I august 2016 gikk et selvoppnevnt integreringsutvalg for Ap, Venstre, SV, KrF og Senterpartiet ut og sa at de støttet et forbud i skolen.

Torbjørn Jagland (Ap) mente da at et forbud kunne føre til økt bruk.

Har du sett denne populære videoen?