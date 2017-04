Regjeringen har tegnet framtidas sykehuskart

ANNONSE

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og transportplan i 2016. Da var det enighet om å beholde både store og små sykehus med akuttfunksjoner, skriver regjeringen.

– Vi skal ikke legge ned de små akuttsykehusene, men bevare og videreutvikle dem. Nå er sykehusstrukturen lagt. Det skaper en forutsigbarhet for sykehusene, som nå kan videreutvikle seg i trygghet for at det er behov for dem i fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det at sykehusene må samarbeide tettere enn hva de gjør i dag. For eksempel må store sykehus overlate oppgaver til mindre sykehus «for å utnytte felles kapasitet og kompetanse».

Som en oppfølging av den nasjonale planen skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Saker som angår akuttfunksjoner er styrebehandlet av de regionale helseforetakene, og sakene ble lagt fram i helse- og omsorgsministerens foretaksmøte 24. april.