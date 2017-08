Regjeringen: Nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) og regjeringen har tvilt seg fram til et nei til kraftutbygging i Øystesevassdraget.

Regjeringen avviser søknadene fra BKK Produksjon AS og Øystese Kraft AS om utbygging i Øystesevassdraget, skriver Bergens Tidende.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) kaller saken den vanskeligste kraftsaken han har vært borti.

- Det har vært et enormt engasjement og blitt fremlagt mye dokumentasjon fra begge sider i denne saken. Vi har nå konkludert med et nei til kraftutbygging ut fra en helhetsvurdering, sier Søviknes til avisa.

- Stor verdi som turområde

I en pressemelding peker han på at søknadene avslås av hensyn til friluftsliv, landskap og biologisk mangfold.

- At vassdraget er urørt fra fjord til fjell gjør at området har stor verdi som turområde for folk i hele regionen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Søkte i 2012

Striden om kraftbygging i dette vassdraget har pågått i flere år. Det ble sendt konsesjonssøknad for bygging av kraftverk i 2012. Området er populært for turgåere, og det er funnet rødlistede arter i nedre del av vassdraget.

Øysteseelva har sitt utløp i Øystese i Kvam i Hordaland. Ørredalsfossen i Øysteseelva er en attraksjon i området.

- Folk og miljøvernere har blitt hørt



- Endelig en fornuftig miljøbeslutning fra regjeringen. Folk og miljøvernere i Hordaland har blitt hørt, og en naturperle er foreløpig berget for framtiden, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til Nettavisen.

Mandag er Lysbakken gjesteredaktør i Nettavisen.

– SV har i lang tid sloss for Øystesevassdraget, nå krones kampen med seier. Nå må elven sikres varig vern mot kraftutbygging, det vil vi jobbe for om vi vinner valget, sier Lysbakken.

