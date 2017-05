Regjeringen setter av nye milliarder til sykehjemsplasser

ANNONSE

Det gjøres ved å øke den såkalte tilsagnsrammen, som er statens andel av det det koster å bygge og modernisere plasser.

Økningen regjeringen foreslår, tilsvarer rundt 1.300 plasser.

– Dette er den høyeste tilsagnsramme noen gang, med flere plasser enn noen gang før. Dette betyr at det kan bygges og moderniseres et rekordstort antall sykehjemsplasser i kommunene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Årets tilsagnsramme er på 2,97 milliarder, tilsvarende omtrent 1.800 plasser.

Etter økningen i revidert budsjett, som blir lagt fram torsdag neste uke, vil den totale rammen for 2017 bli på 5,21 milliarder.

– Fått opp tempoet

Investeringstilskuddet som staten gir, forvaltes av Husbanken. Banken anslår at den vil motta søknader fra kommunene for å bygge og oppgradere sykehjemsplasser tilsvarende 5,12 milliarder i år. Regjeringen ønsker med sin økte tilsagnsramme å imøtekomme dette behovet.

– Med Frp og Høyres løsninger har kommunene fått opp tempoet. Nå følger vi opp med rekordstore bevilgninger i revidert nasjonalbudsjett, sier Frp-leder Siv Jensen.

Målet med investeringsordningen som ble etablert i 2008, var å stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

Stort behov

En fersk rapport fra kommunenes interesseorganisasjon KS viser at behovet er stort.

KS har spurt kommunene om deres byggeplaner, og undersøkelsen viser at norske kommuner har planlagt å bygge og modernisere omkring 11.000 plasser fra 2017 og fram til 2019.

– KS-tallene viser at kommunene nå planlegger å bygge over tre ganger så mange sykehjemsplasser som årlig ble bygget under forrige regjering, sier Høie.

KS er enig i at det for landet som helhet vil være nødvendig med flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger fram mot 2030.

– Behovene er vanskelige å beregne, både fordi omsorgssektoren er i en rivende utvikling, eldre er friskere enn før og fordi ny teknologi og innovative løsninger betyr at omsorgstjenestene i fremtiden kan se helt annerledes ut, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Blir endret

Regjeringen har styrket tilskuddsordningen ved å øke statens andel fra 35 til 50 prosent ved bygging og modernisering av plasser.

Men fra 2021 endres tilskuddet, slik at det fra dette året bare gis støtte til bygging av nye plasser. Det betyr at modernisering av plasser fra 2021 må finansieres på ordinær måte gjennom kommunerammen.

– Regjeringens innstramming av investeringstilskuddsordningen for sykehjem og omsorgsboliger har fått negative reaksjoner fra kommunene, sier Helgesen.

– Ikke alle kommuner vil trenge nettotilvekst av omsorgsboliger på kort sikt, men de fleste kommunene har behov for rehabilitering av byggene. Da må tilskuddsordningene kunne brukes til slik rehabilitering.

