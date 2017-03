Regjeringen sier blankt nei til krav om palmeoljefrie offentlige innkjøp

ANNONSE

SV har foreslått at det stilles krav om biodrivstoff fritt for palmeolje ved alle offentlig innkjøp av drivstoff, offentlige anbud og transporttjenester. Men da Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget spurte næringsminister Monica Mæland (H) om hun vil sørge for dette når hun lager nye og forenklede regler for offentlige anbud, var svaret blankt nei.

– Vi vil stille to krav: Det skal være lærlinger tilknyttet virksomheten og miljøet skal vektes, sier hun til NTB.

Noen nærmere definisjon av miljøkrav vil ikke legge inn i anbudsreglene.

– Det er opp til den enkelte innkjøper å gjøre. Det er andre krav når man bygger opera enn når man kjøper inn kaffe, sier hun.

Holmås syns svaret er deprimerende.

– Det viser en regjering som er fullstendig handlingslammet når det gjelder å følge opp det Stortinget har sagt, nemlig at regjeringen gjennom sin innkjøpspolitikk skal sikre at vi ikke bidrar til å ødelegge regnskog, sier han, og fortsetter:

– Hvis du syns det er viktigere å forenkle enn å forhindre avskoging, da er det regjeringens valg. Jeg syns det er viktig å hindre avskoging, og jeg tror mange offentlige innkjøpere hadde satt pris på et tydelig regelverk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) opplyser at regjeringen har vurdert det dit hen at Norge heller ikke kan stille strengere krav enn det EU-regelverket går inn for. (©NTB)

