Regjeringen utvider lisensfellingsperioden for ulv med seks uker til 31. mars

– Vi tar nå høyde for at det kan komme ny kunnskap om skadepotensial og ulvens atferd, blant annet som følge av radiomerking av ulv i år. Vi ser derfor et behov for en utvidelse av fellingsperioden for ulv innenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Utvidelsen gjelder bare for inneværende lisensfellingsperiode.

Kritikk

Naturvernforbundet var blant dem som reagerte på forslaget fra departementet, som ble sendt ut med åtte dagers svarfrist 3. februar. Organisasjonen mener det er uetisk å drive jakt i paringssesongen.

– Forslaget kan medføre at hanner skytes og etterlater drektige tisper som kan få problemer med å forsørge avkommet sitt alene, uttalte Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet til NTB da forslaget ble kjent.

Departementet har også avholdt et eget høringsmøte i saken. En rekke innspill fra organisasjoner og privatpersoner har kommet inn.

Samfunnshensyn

Høringsuttalelsene fra utmarks- og næringsorganisasjonene framholder at lisensfellingsperioden bør utvides til 31. mars på bakgrunn av andre samfunnshensyn.

Trass i mange innspill konkluderer Klima- og miljødepartementet med at det ikke har kommet fram "nye momenter av betydning" i høringsrunden.

– Det er lagt avgjørende vekt på hensynet til ny kunnskap selv om det er etiske betenkeligheter med utvidelsen, heter det i begrunnelsen.

