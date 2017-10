Regjeringen varsler nye tider – opposisjonen etterlyser ny politikk

Gullalderen for Norge er over.

Gullalderen er over, nå må vi sikre en bærekraftig velferdsstat, varsler regjeringen. Opposisjonen er enig, men etterlyser politiske grep.

– De siste tiårene har vært en gyllen periode. Viktige økonomiske trender har gått vår vei. Nå brytes trendene, sa kong Harald under den høytidelige åpningen av det 162. Storting mandag.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var med da kongen leste talen som varsler regjeringens viktigste politiske prioriteringer for det kommende året.

Budskapet var tydelig: Gullalderen er over. Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle i en tid der flere eldre både vil bety lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester.

Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid. Velferden er avhengig av vekst i fastlandsøkonomen, heter det videre.

Trontalen er skrevet av regjeringen og talens manus overrekkes fra statsminister Erna Solberg (H) til kong Harald, før kongen leser talen og dermed markerer åpningen av det 162. Storting.

– Passivt

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er ikke uenig i den økonomiske virkelighetsbeskrivelsen regjeringen presenterer.

– Men jeg hadde ventet at de skulle varsle flere meldinger og prosjekter for å ta tak i de utfordringene de beskriver. Det å beskrive Norges utfordringer er ganske enkelt gjort, sier han til NTB.

Han kaller talen «merkelig passiv».

– Jeg er spent på å se framover hva de faktisk skal gjøre med utenforskap, klima, flere eldre. Det fikk vi lite nytt om, sier han.

– Tamt

Stortinget var pyntet med blomster og flagg. I vandrehallen fikk bunads-, kjole- og dresskledde politikere og gjester servert lekre sjokoladebiter og eplesaft, etter at de kongelige hadde spasert ut igjen på de røde løperne. Åpningen av Stortinget er første og fremst en festdag. Men det var flere som etterlyste ny politikk.

– Dette var tamme saker, selv til trontale å være, sa SVs Audun Lysbakken.

MDGs Une Aina Bastholm kalte talen visjonsløs og mener det trengs «fundamentale endringer i politikk og kultur» for å takle Norges utfordringer. Rødt-leder Bjørnar Moxnes sa seg uenig regjeringens påstand om at forskjellene er små.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener talen viser at regjeringen vil holde stø kurs blant annet når det gjelder sentralisering.

Krf-leder Knut Arild Hareide, som har gått ut av et formelt samarbeid med Høyre-Frp-regjeringen, påpekte også mangelen på nyheter, men ga regjeringen en klapp på skulderen for å ha modernisert formen på trontalen.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sammen med Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter den høytidelige åpningen av det 162. Storting.

– Ingen oppramsing

Statsminister Erna Solberg (H) avviser at mangelen på politiske grep i trontalen viser at regjeringen er tomme for ideer.

– Det er opposisjonens privilegium å kalle den tam. Det er i hvert fall blitt en tale, og ikke bare en oppramsing av stortingsmeldinger. Det var det før, sier hun til NTB.

– Vi skal vise sammenhengen i politikken og utfordringene framover. Trontalen har aldri vært brukt til å annonsere nye politiske grep.

«Et bærekraftig velferdssamfunn» er overskriften regjeringen selv har valgt for arbeidet for det neste året.

– Det vi gjør nå, skal sørge for at vi har en mer robust økonomi som kan bære de virkelige store utgiftene til alderspensjon og eldreomsorg når de kommer. Derfor må vekst prioriteres, sier statsministeren.

Utdanning og sårbare barn

Torsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett. Da starter høstens politiske dragkamper for alvor. Regjeringen skal forhandle med KrF og Venstre, som ikke har endelig avklart forholdet til regjeringen videre.

Venstre-leder Trine Skei Grande sier seg fornøyd med at klima og miljø hadde en så sentral plass i talen, der regjeringen holdt fast ved forpliktelsene i Parisavtalen.

– Men jeg er litt lei meg for at utdanning ikke hadde en sterkere rolle, sier hun til NTB, og viser at utdanning er viktig for å takle framtidens utfordringer for Norge.

Hareide mener satsing på sårbare barn er viktig for bærekraften i samfunnet, og trekker spesielt fram flere lærere og støtte til voldsutsatte barn som viktige saker.

