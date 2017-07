Regjeringen vil gi gjengkriminelle oppholdsforbud i hele bydeler

- Vi skal aldri få svenske tilstander i Norge, sier justisminister Per-Willy Amundsen til Nettavisen. Forsvarsadvokat er kritisk til ny lovendring.

GRØNLAND (Nettavisen): I slutten av mai var det store overskrifter da politi, vektere og brannmannskaper ble angrepet i Groruddalen, øst i Oslo. Dagen etter ble to unge menn pågrepet.

I begynnelsen av juni ble også tre biler påtent på Stovner, øst i Oslo.

Justisminister Per-Willy Amundsen ser med bekymring på utviklingen av kriminalitetsbildet i Oslo og jobber nå med en lovendring som vil gjøre det lettere for politiet å gi personer oppholdsforbud i hele, og gjerne flere, bydeler. I tillegg skal det bli enklere å ilegge kriminelle besøksforbud.

- Vi skal aldri få svenske tilstander

- Vi skal aldri få svenske tilstander i Norge og da må det jobbes effektivt langs flere spor. Vi styrker politiet, sørger for at de har mer ressurser og flere mannskaper for å bekjempe kriminalitet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Flere biler ble brannskadet Herslebs gate i Oslo i midten av juni. I slutten av mai var det også bilbranner lenger øst i Oslo.

- Jeg opplever at politiet er resolutt og tydelige på at de skal stoppe de bekymringsverdige utfordringene vi ser i Oslo, hvor det vokser frem nye gjengmiljøer. Men da må vi gi politiet effektive virkemiddel og verktøy for å hindre at denne utviklingen får fortsette.

- Ett av virkemidlene er at vi ønsker å sette i verk en større mulighet for politiet til å ilegge personer oppholdsforbud. Med lovendringen ønsker vi å gi politiet fullmakter til å forhindre at personer oppholder seg i enkelte bydeler og at det skal være en langt lavere terskel enn i dag for å bruke den type virkemidler, slår Amundsen fast.

Gir refs til regjeringen

Det er ikke bare jubel å motta for den nye lovendringen Justisdepratementet jobber med. Kim Gerdts har vært forsvarer i 25 år og er også styremedlem i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han uttaler seg på generelt grunnlag om saken.

- Dette er regulereringer av enkeltmenneskets bevegelsesfrihet i et fritt samfunn som får gufset fra en fortid til å blusse opp. Det nærer oppunder et skummelt ønske om å etablere et skille i befolkningen til «dem og oss».

Kim Gerdts har vært forsvarsadvokat i 25 år.

- Jeg er bekymret over en slik utvikling. Hvis vi ikke lærer av historien, er vi dømt til å gjenta den. Lovendringen bærer preg av et ønske om å vise at man gjør noe, fremfor å vite noe om det man vil gjøre noe med.

Besøks- og oppholdsforbud reguleres i straffeprosesslovens paragraf 222 a-c. Justisministeren mener loven ikke er god nok i dag til å håndtere de utfordringene han mener hovedstaden står overfor.

- Vi har allerede en regulering i straffeprosessloven, ja, men vi er opptatt av at disse virkemidlene skal være effektive. Derfor må vi senke terskelen for å bruke oppholds- og besøksforbud. Vi ønsker også at et oppholdsforbud skal kunne gjelde i flere bydeler, slik at politiet effektivt kan forhindre at personer som eksempelvis er tilknyttet gjengmiljøer ikke får oppholde seg i nærheten av andre personer i samme gjenger, sier Amundsen.

- Dette mener jeg vil være effektivt for å hindre flere gjengdannelser.

Politiet jubler

I motsetningen til forsvarerne ønsker politiet lovendringen velkommen. Politiet er enig med Amundsen i at vi ikke har svenske tilstander i Oslo, men de mener likevel det er viktig å ta i bruk alle lovlige virkemidler for å forhindre alvorlig kriminalitet.

John Roger Lund, leder for Oslo-politiets Enhet Øst.

- Vi setter veldig pris på at regjeringen nå kommer på banen for å gi oss utvidede fullmakter. Men det må være helt klart at dette er noe som må brukes med omhu, slik at det ikke blir noe som eskalerer og misbrukes, sier John Roger Lund, leder for Oslo-politiets Enhet Øst til Nettavisen.

Det er usikkert når lovendringen trer i kraft, men Lund er tydelig på at politiet må ha virkemidler til å handle raskt.

- Det er viktig at politiet kan være kontant når det oppstår et problem, slik at vi kan være tidlig ute. Da kan det dessverre ikke alltid være slik at vi må vente på en avgjørelse fra retten. men politiet må bruke dette veldig, veldig skånsomt og det må utøves med klokhet.





- Skal være rettssikkerhet

I dag kan personer som er ilagt oppholds- og besøksforbud prøve avgjørelsen fra politiet for retten. Politiet mener den nye lovendringen vil være et nyttig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet.

- Dette må ramme helt spesielle personer som begår eller er mistenk for å begå alvorlig kriminalitet som eksempelvis rammer barn og unge og andre borgere. Dette kan eksempelvis være narkotikakriminalitet eller bruk av vold, sier Lund til Nettavisen.

Amundsen er tydelig på at det fortsatt skal være adgang for å overprøve pålegg fra politiet.

- Det skal alltid være rettssikkerhet i Norge. Hvis noen er uenig i pålegg om oppholds- og besøksforbud skal det selvsagt være muligheter for å prøve dette for retten, slik det er i dag.

