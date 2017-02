Regjeringen vil gjøre det lettere å skyte ulv

ANNONSE

Klimadepartementet foreslår å endre naturmangfoldsloven slik at den gir utvidet adgang til lisensfelling av ulv – også der det ikke er skadepotensial.

Det opplyser statsråd Vidar Helgesen (H) til NTB onsdag ettermiddag.

Les også: Ulvepar i Østmarka fant hverandre på Valentinsdagen

– Forslaget består i at vi tar inn tekst fra Bernkonvensjonen i naturmangfoldsloven. Dermed blir loven blir mer tro til teksten i konvensjonen. En slik lovendring gir noe større fleksibilitet i forvaltningen av ulven, både i og utenfor ulvesonen, sier Helgesen.

Statsråden sier til NTB at de foreslår å innlemme samme hjemmel som en som ble lagt til grunn i Sverige i en dom i fjor. Da ble det åpnet for å ta ut 11 prosent av bestanden. Helgesen vil ikke kommentere hva et "begrenset antall" vil si i norsk sammenheng.

– Det konkrete antallet vil være opp til regionale og nasjonale myndigheter å avgjøre fra sak til sak – og til sjuende og sist er det opp til domstolene å tolke loven, sier han.

Han ser fram til høringsrunden, som varer fram til 27. februar.

– Jeg tror de fleste parter vil ta godt imot endringsforslaget. Forslaget vil gi større muligheter for god forvaltning innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser.