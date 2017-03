Regjeringen vil oppheve juryordningen

ANNONSE

– Jeg er glad for at vi nå kan legge fram et forslag som bedre ivaretar rettssikkerheten og sikrer begrunnede avgjørelser i alle straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I dag er det juryen – lagretten – som avgjør skyldspørsmålet som går for lagmannsretten. Regjeringen foreslår at de alvorligste straffesakene som går for lagretten i stedet skal avgjøres av en meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere.

Dette blir sammensetningen også ved behandling av fullstendige anker og i anker over avgjørelser om straff eller strafferettslig særreaksjon for lovbrudd som etter loven kan medføre fengsel i mer enn seks år. I dag er det tre fagdommere og fire meddommere i sistnevnte saker.

– Forslaget legger til rette for at lekdommerelementet ivaretas på en bedre måte og gir et mer effektivt system som bedre utnytter domstolens ressurser. Særlig viktig er at avgjørelsen av skyldspørsmålet gis en grundig begrunnelse i alle saker. At sammensetningen i alle meddomsrettssaker blir to fagdommere og fem meddommere, og ikke tre fagdommere og fire meddommere som i dag, innebærer dessuten at styrkeforholdet vil forskyves i favør av lekdommerne, sier Amundsen.