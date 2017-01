Regjeringsadvokaten kraftig til angrep på Oslo tingrett

ANNONSE

Tingretten har en altfor snever bevisvurdering og tar helt feil når den mener det sikkerhetsmessige aspektet rundt soningen til Anders Behring Breivik har tatt overhånd, fastslår regjeringsadvokaten.

Staten er dypt uenig med tingrettens konklusjon om at menneskerettighetene til Breivik blir krenket under soningen. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted la lite imellom da han tok for seg de delene av tingrettsdommen som gir Breivik medhold.

– Kjernen i statens uenighet ligger i tingrettens oppfatning av at de sikkerhetsmessige aspektene har tatt overhånd. Snarere har det vært en forsvarlig, faglig og profesjonell sikkerhetsvurdering gjennom hele soningen, sa Sejersted i sitt innledningsforedrag for Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Han la til at det dessuten har vært løpende lempninger og tilpasninger i sikkerhetstiltakene under soningen gjennom hele perioden på fem og et halvt år. Sejersted beskyldte tingretten for å ha forsømt seg i bevisvurderingen, som han mener i begrenset seg til å gjelde isolasjonen Breivik er underlagt.

– Dette er ikke den brede bevisvurderingen som Menneskerettighetsdomstolen krever, sa regjeringsadvokaten. (©NTB)

