ANNONSE

Hvis du reiser på charterferie så har du kanskje et forhold til den såkalte håndklemafiaen. Det er de som legger håndkleet på solsengene ved bassenget tidlig om morgenen, for på den måten å holde av plass til de legger seg nedpå engang utpå formiddagen.

Nå går reiseselskapet TUI inn for å fjerne denne virksomheten. På flere av TUI-hotellene vil maskoten Thomson the Dog fjerne håndklær som er lagt på solsengene før klokken 09 hver morgen.

ADVARSEL: Slik blir håndklemafiaen advart mot å legge håndklær på solsengene ved badebassengene (klikk for større bilde).

- Hver eneste sesong får vi henvendelser fra frustrerte kunder som ikke får ligge der de vil, og det er mange av dem. Vi har derfor bestemt at på utvalgte Family Life-hoteller vil alle ubrukte håndklær fjernes klokken 9 hver morgen, sier Nora Aspengren, kommunikasjonsansvarlig i TUI i en pressemelding.

Håndklefjerning ble testet på flere hoteller i 2016.Tilbakemeldingen var at de fleste var glade for å slippe personene som går under fellesbetegnelsen håndklemafiaen. Andre er litt irritert fordi de ikke lenger kan holde av solsenger på morgenen ved å legge håndklærne deres der.

Nå blir håndklefjerning altså innført på de fleste hoteller.

- Vi kan ikke garantere at alle hoteller markert TUI Family Life innfører denne policyen, sier Aspengren.