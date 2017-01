Rekordmange inn- og utmeldinger i Kirken i 2016

ANNONSE

Årsstatistikken for Den norske kirke viser at 3.197 personer meldte seg inn i Den norske kirke, mens utmeldingstallet var 41.429. Aldri før har så mange meldt seg ut eller inn i kirken i løpet av ett år, skriver Vårt Land.

– En stor del av forklaringen på de høye tallene er at vi har gjort det enklere både å melde seg ut og inn av kirken, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet til avisen.

I august 2016 ble det åpnet for ut- og innmelding på internett.

– Vi har tenkt at det har vært fint at folk som har fått et bevisst forhold til at de ikke vil tilhøre vår kirke, melder seg ut. Men vi er i enda større grad glade for dem som er blitt bevisste på at de vil tilhøre Den norske kirke, og derfor melder seg inn, sier kirkerådsdirektøren.

Fire av ti sier Norge er et kristent land



En fersk meningsmåling viser at 42 prosent av de spurte oppfatter Norge som et kristent land.

Det viser en meningsmåling InFact har utført for Dagen. Spørsmålet er aktualisert i år siden Norge og mange andre land skal markere at det er 500 år siden reformasjonen begynte.

34 prosent svarer nei og 24 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet: «Er etter din oppfatning Norge et kristent land i dag?»

Svarene varierer i liten grad med kjønn, men noe med landsdel. Ja-andelen på Sørlandet er 47 prosent. Østlendingene er minst tilbøyelige til å oppfatte Norge som et kristent land. I Oslo er dette særlig tydelig: 37 prosent svarer ja, 45 prosent sier nei.

-Ikke særlig presist spørsmål



– Jeg synes det er positivt at over 40 prosent forstår Norge som et kristent land, sier biskop Halvor Nordhaug i Bjørgvin.

Nordhaug understreker samtidig at spørsmålet ikke er særlig presist og merker seg at vet ikke-prosenten er høy.

Direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet understreker at det til alle tider har vært vanskelig å definere hva et kristent land er.

– Samfunnets kristne preg vil i framtiden mer avgjøres av folkets egen, personlige tilslutning til det kristne budskapet, sier han.