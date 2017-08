Rederiet Remøy Havfiske AS anker boten på 30 millioner kroner som de ble idømt av en russisk domstol tidligere denne måneden.

Det bekrefter selskapets advokat, melder NRK.

– Den fullstendige dommen ble mottatt 28. juli. Den vil bli anket før tidagersfristen, skriver Remøy Havfiskes advokat, Richard Bjerk.

Opprinnelig var kravet 90 millioner kroner i kausjon, men i juli ble rederiet idømt en bot på 30 millioner.

Reketråleren «Remøy» ble holdt i arrest fra 10. mai til 1. juni av den russiske kystvakten. Årsaken var at det under en rutinekontroll ble oppdaget at tråleren ikke hadde lisens for å fiske reker i russisk farvann. Det viste seg senere at lisensskjemaet var utfylt feil av Fiskeridirektoratet, noe direktorat også har vedgått.

(©NTB)