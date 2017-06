Riksrevisjonen slakter Stortingets budsjettsprekk på 700 millioner

ANNONSE

Riksrevisjonen har gransket Stortingets byggeprosjekt i Prinsens gate 26, og tirsdag ettermiddag kom den knusende rapporten.

«Riksrevisjonens gjennomgang av Stortingets byggeprosjekt avdekker betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Uavhengig av de feil som måtte være gjort av leverandørene, er svakheter i Stortingets egen oppfølging av prosjektet en viktig årsak til den kraftige kostnadsøkningen», skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Nestleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen hos Riksrevisjonen har ledet granskningen av Stortingets byggeprosjekt.

- Det er problematisk at Stortingets presidentskap ikke

sørget for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planleggingen av et så

stort og komplekst byggeprosjekt, sier nestleder hos Riksrevisjonen,

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Les også: Stortingspresidenten: - Viktige sider ved granskningen mangler

- Mangelfulle utredninger



Byggeprosjektet, som i tillegg til rehabilitering av Prinsens gate 26 omfatter bygging av et nytt varemottak og en 250 meter lang tilførselstunnel til Stortinget, har en budsjettsprekk på hele 700 millioner kroner. Prosjektet er nå kostnadsberegnet til 1,8 milliarder kroner.



Riksrevisjonen kritiserer Stortingets prosjekt på en rekke områder:



Prosjektet har hatt en kraftig kostnadsøkning som bare delvis kan forklares med at prosjektet har endret karakter.

Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på å sikre kostnadskontroll.

Prosjektorganiseringen har ikke vært tilpasset prosjektets kompleksitet og omfang.

Mangelfulle utredninger ligger til grunn for kostbare valg.

Bedre kvalitetssikring kunne ha avdekket svakheter ved byggeprosjektet.

Stortinget mangler et regelverk som skal sikre god og effektiv gjennomføring av store byggeprosjekter.

Utvidelse av avtalen om prosjektering fulgte ikke anskaffelsesregelverket.

Stortingets beslutninger om å bevilge penger til prosjektet er tatt på et ufullstendig grunnlag.

Det er behov for klargjøring av roller og ansvar mellom organene i Stortinget i administrative saker.





Les også: Stortingets presidentskap refset etter millionsprekk

Les også: Stortingets byggesprekk kan få konsekvenser

- Brøt anskaffelsesreglene



Riksrevisjonen går hardt ut både mot presidentskapets planlegging, kontroll og styring av det omstridte millionprosjektet.



«Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortingets presidentskap ikke sørget for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til planlegging og gjennomføring av et så stort og komplekst byggeprosjekt», står det i rapporten.



Riksrevisjonen mener det ikke har vært gjennomført kvalitetssikring i tråd med reglementet for økonomistyring i staten. De mener dette er problematisk, og at en slik kvalitetssikring kunne avdekket svakheter i prosjektet.

«Riksrevisjonen ser det også som problematisk at Stortings administrative ledelse ikke fulgte anskaffelsesregelverket ved utvidelse

av avtalen om prosjektering», står det videre.

UNDERJORDISK: I forbindelse med rehabiliteringen av Prinsens gate 26, blir det bygget et underjordisk varemottak og en 250 meter lang tunnel til Stortinget.

Les også: Stortinget saksøker Multiconsult



- Stortinget ikke informert

Stortingets presidentskap og administrasjon får også kritikk for å ikke ha informert Stortinget om kostnadssprekken.



- Riksrevisjonen ser det som problematisk at Stortinget i plenum ikke fikk informasjon om at kostnaden på prosjektet ville øke ut over det som var meldt i budsjettforslaget, selv om kostnadsøkningen var kjent for Stortingets administrative ledelse minst en uke før Stortinget vedtok budsjettet, sier Schjøtt-Pedersen.

I rapporten understrekes dette ytterligere:

«Konsekvensen av svakheter i utredningene, mangelfull ekstern kvalitetssikring og overordnet rapportering i budsjettproposisjonene, har vært at Stortinget i plenum har fått et ufullstendig beslutningsgrunnlag da beslutninger om byggeprosjektet ble tatt. Manglende utredninger og ekstern kvalitetssikring har ført til at de kostnadsrammene Stortinget i plenum opprinnelig ble presentert for, var for lave».

Riksrevisjonen iverksatte granskning av byggeprosjektet etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget ba om dette i desember i fjor.

Nettavisen har omtalt prosjektet fra start, gjennom en rekke artikler.

Les også: - Mangel på respekt for skattebetalernes penger

- Store feil og mangler



I granskningen har Riksrevisjonen gjennomført intervjuer med Stortingets administrasjon, for å belyse bakgrunnen for prosjektet og hvilke vurderinger som er gjort.



Stortingets administrasjon engasjerte i mars 2013 Multiconsult ASA og LINK arkitektur AS for å planlegge og prosjektere rehabilitering av Prinsens gate 26 og byggingen av et nytt post- og varemottak under Wessels plass.



«Stortingets administrasjon opplyser til revisjonen at det gjennomgående har vært store feil og mangler i leveransene fra Multiconsult», skriver Riksrevisjonen.

Stortingets presidentskap, som er Stortingets øverste administrative organ, har som kjent saksøkt Muliconsult for 67 millioner kroner.

«Multiconsult har på sin side etterlyst at Stortinget som byggherre tar sitt ansvar som bindeledd mellom prosjektering og bygging, slik det ble beskrevet i forprosjektrapporten», står det videre.

Riksrevisjonen mener imidlertid at Stortingets administrasjon var klar over at valget de gjorde av prosjektledelse, ga dem selv et stort ansvar som byggherre.

«Etter Riksrevisjonens vurdering har Stortinget valgt en entrepriseform som legger betydelig ansvar og risiko for prosjektering på byggherren. Revisjonen viser at Stortingets administrasjon var klar over at ulempene ved å velge en slik modell, er at byggherren tar en stor risiko for feil og mangler ved prosjekteringen. Byggherren får også slik dette ble organisert, en større løpende risiko for uforutsette forhold og en mer krevende oppfølging», står det.

HELRENOVERING: Prinsens gate 26 blir helrenovert fra topp til bunn, og skal bli til nye, fine lokaler til stortingsrepresentantene.



Thommessen: - Tar kritikken på alvor



Stortingspresident Olemic Thommessen (H) valgte å svare på kritikken i form av en pressemelding allerede før Riksrevisjonen hadde lagt fram sin rapport.

- Presidentskapet tar denne kritikken på alvor og vil ta initiativ til at regelverket som skal ivareta god og effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i staten, også gjøres fullt ut gjeldende for Stortinget, sier han.

- Jeg registrerer at Riksrevisjonen bare delvis går inn på årsakene til økningen i kostnader. Riksrevisjonen sier selv at de kunne ha belyst avvikene i kostnader bedre. Dette betyr at viktige sider ved prosjektet ikke er behandlet i rapporten.

Stortingspresidenten viser til at Riksrevisjonen i rapporten heller ikke har gått inn på rettstvisten mellom Stortinget og Multiconsult.

Riksrevisor Per-Kristian Foss har erklært seg inhabil i saken.