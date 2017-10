Rivningsulykke i Oslo: Deler av bygning har rast over holdeplass

Søker med hunder i bygningsmassene.

SISTE 18.55: Søket i ruinene er nå avsluttet.

- Vi har nå kontroll på alle som har jobbet med rivningsarbeidet, og har gjennomført søk i ruinene uten å finne noen, sier innsatsleder Svein Bjelland, til Nettavisen.

Fremdeles ligger det store mengder bygningsmasse i veibanen.

- Trikken er strømløs så den vil ikke gå før området er ryddet.

Rivningsarbeid



Like før klokken 18 fikk politiet melding om at deler av et bygg hadde rast ut i det svært traffikerte krysset Carl Berners i Oslo.

- Carl Berner: Har vært en ulykke ifm arbeid på et bygg hvor deler av dette har rast. Nødetatene er på stedet, meldte Oslo-politiet først på Twitter.

- Det har skjedd en ulykke i forbindelse med rivningsarbeid på et bygg, og deler har rast ut mot en bussholdeplass på Carl Berner i Oslo, sa operasjonsleder Christian Krogh Engeseth til Nettavisen, like etter.

Titalls biler fra samtlige nødetater ble sendt til stedet.

Hundesøk



Hundepatruljer ble satt inn i søk i ruinene sammen med brannvesenet.

- Det er nå foretatt overflatesøk med hund, og det er ikke gjort funn. Ingenting tyder på det heller, sier Engeseth til Nettavsien ved 18.30-tiden.

Bygningen ligger i Trondheimsveien, og holder på å rives. Det har tidligere huset blant annet Meny og Jysk. Sistnevnte ble totalskadd i en brann tidligere i år.

Geir Økland satt på bussen like ved Carl Berners plass da han hørte lydene av raset.

– Bussen skulle akkurat til å stoppe da noen murstein traff bussen og noen begynte å hyle, sier Geir Økland til Aftenposten.

Det er begrenset fremkommelighet i selve Carl Berners-krysse, og politiet ber publikum velge alternativ ruter.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 17.50.

Deler av et bygg på Carl Berners plass har rast i forbindelse med arbeid på stedet.

Bygningsraset skaper trafikkproblemer på stedet.

Politi- og brannvesen jobber på stedet like etter klokken 18.30 tirsdag kveld.

Deler av et bygg på Carl Berners plass har rast i forbindelse med arbeid på stedet.

Carl Berner: Har vært en ulykke ifm arbeid på et bygg hvor deler av dette har rast. Nødetatene er på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 24. oktober 2017

