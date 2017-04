Røros Lufthavn evakuert etter bombeutslag på mistenkelig last

ANNONSE

Saken oppdateres.

Politiet er kjent med innholdet i lasten som gjorde utslag på en bombedetektør på Røros Lufthavn torsdag. Situasjonen er fremdeles uavklart.

- Lasten er sendt innenlands opplyser operatør Viola Elvrum i Trøndelag politidistrikt til VG.

Flyplassen i Røros er sperret av, melder rørosnytt.no.

Ifølge avisa har politiet satt opp vakter på veien ut av flyplassen, og passasjerer blir nektet å komme inn i avgangshallen.

Politiet melder på Twitter at det jobbes med undersøkelser da lasten er transportert via minst en flyplass i tillegg, og at det nå er kjent avsender og kjent mottaker, samt kjent innhold.

Kjent avsender og kjent mottaker, samt kjent innhold. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) April 27, 2017

Det er ordnet annen transport for passasjerene, som nå alle sammen har forlatt flyplassen, skriver lokalavisen.

Flyet går fra Røros uten passasjerer.