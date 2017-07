Rulte (70) forsvant på ferie i Troms - eierne tror hun er stjålet

Forsvant fra rasteplass i Kåfjord.

Svein Otto og Randlaug Rasmussen har hatt skilpadden Rulte i 40 år.

Søndag ble ekteparet, som er fra Molde og for tiden ferierer i Nord-Norge, adskilt fra kjæledyret sitt mens de rastet ved Samuelsberg i Kåfjord.

- Vi stanset på rasteplassen, og Rulte fikk gå ut og lufte seg. Vi hørte en bil som kom og stoppet på andre side av bobilen vår, før den raskt forlot igjen. Da jeg gikk for å se til henne, var hun borte, sier Svein Otto Rasmussen (73) til Nordlys.

God kontakt med eierne

Skilpadden kom i familiens eie for 40 år siden. Allerede da var Rulte rundt 30 år gammel.

- Vi fikk henne fra Oslo Zoo, som ville gi henne vekk da det ble innført forbud mot å selge skilpadder over disk. Da de spurte om jeg ville ha ansvaret for henne, hadde jeg ingen anelse om at hun ville bli så gammel, forteller Rasmussen.

Skilpadder kan bli like gamle som mennesker, og enkelte individer av kjempeskilpadder påstås å ha oppnådd en alder på over 200 år. Disse tilfellene er imidlertid ikke godt nok dokumentert.

Svein Otto Rasmussen forteller at Rulte reagerer på eiernes stemme og lukt, og at de alltid har hatt god kontakt med henne.

- Det høres kanskje litt rart ut, men hun har hatt god kontakt med oss, sier han til avisen.

MÅ HÅNDMATES: Rulte er avhengig av å bli håndmatet for å klare å få i seg nok næring. Foto: privat

Dersom Rulte er stjålet, ønsker Rasmussen å få frem følgende informasjon til envetuelle tyver eller andre personer som finner kjæledyret:

- Hun er en landskilpadde, og hvis noen prøver å ha henne i vann, så vil hun drukne. I tillegg har hun fått problemer med å spise med årene, trolig på grunn av dårligere syn. Hun har vanskelig for å spise selv, og er avhengig av å bli håndmatet for å få i seg næring.

Politiet: - Føler med ekteparet

Nå håper ekteparet at publikum kan hjelpe til med å finne det vesle kjæledyret deres.

- Om noen finner henne, kan de ringe meg på telefon 90 66 29 80.

Også politiet vil ha tips om saken.

- Når man har hatt et kjæledyr i 40 år og opplever noe slikt, så må jeg si at jeg føler med dem, sier operasjonsleder Morten Augensen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Politiet kan kontakes på 02800.

- Om noen har skjedd en skilpadde, vil vi gjerne høre fra dem, sier Augensen.

