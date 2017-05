Rushtidsforbud for tungtransport i Oslofjordtunnelen

ANNONSE

- Begrunnelsen er at vi i størst mulig grad vil unngå at kjøretøy som erfaringsmessig har høyere risiko for brann er i tunnelen sammen med mye annen trafikk, sier avdelingsleder Nils Audun Karbø i Statens vegvesen, ifølge Drammens Tidende.

Forbudet for tunge kjøretøy over 12 meter skal gjelde fram til andre tiltak som i samme grad ivaretar sikkerheten er etablert, skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Før åpningen mandag gjenstår testing av det tekniske utstyret og montering av skilt.

- Når tunnelen tas i bruk igjen, ber vi innstendig om at publikum respekterer skilting og sperringer. Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare, sier Karbø.

Vegvesenet kommer til å gjennomføre hyppige kontroller for å sørge for at forbudet overholdes.

Tunnelen har vært stengt siden 5. mai på grunn av en omfattende lastebilbrann. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

