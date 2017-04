SIKTET FOR OVERGREP: Filmen ble tatt opp i en russebuss på Romerike for en drøy uke siden. Den 18 år gamle mannen er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år. Foto: Illustrasjonsbilde: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Russ siktet etter sex med 15-åring

En russ fra Romerike er siktet for overgrep etter at han hadde sex med en 15 år gammel jente i en russebuss. Episoden ble filmet og spredt via sosiale medier.