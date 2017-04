Russen nektes medbrakt – utenom på landstreffet i Bø

ANNONSE

Onsdag kom meldingen om at årets russ ikke får lov å drikke medbrakt på diverse russetreff og -arrangementer.

Nå sier lensmann Sigrid Dahl i Bø at de kommer til å la landstreffet i Bø gå av stabelen som tidligere år – og lar russen drikke det de selv tar med også.

Begrunnelsen er at det er så kort tid igjen til treffet at det vil være uforsvarlig å dumpe en slik praksis på arrangørene nå.

- Med så kort tid til arrangementet, er det ikke i tråd med kravet til forutsigbarhet som stilles i regelverket (forvaltningslovens § 35) å innføre det nå. Da er det bedre at de får avvikle arrangementet på en trygg og sikker måte nå i år, men så er arrangørene også forberedt på at det må gjøres på en annen måte neste år, sier Dahl til Dagbladet.

300 alkoholskader



Landstreffet i Bø er om to uker, og det er et av landets største.

På Tryvann løses problematikken ved å innskrenke det som har blitt definert som arrangementsområdet på Tryvann kraftig, til å bare gjelde ett telt.

Bakgrunne for politidirektoratets instruks er at Øst politidistrikt nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russetreff for to måneder siden. Da krevde Halden kommune at reglene blir like over hele landet.

Halden kommune henvendte seg til Helsedirektoratet for å få en avklaring på hvordan alkoholloven skal tolkes. Under fjorårets treff ble 300 personer behandlet for alkoholskader, og kommunen var bekymret.

Reaksjoner



Håndhevingen av forbudet om å drikke medbrakt på offentlig sted, har ført til reaksjoner. Det vil også ramme andre arrangement i russetida som skjer på offentlig sted, deriblant den såkalte russedåpen som skjer i starten av mai.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud sa til Nettavisen onsdag han tror det kan føre til en russetid ute av kontroll.

- Det jeg reagerer på er at endringen fra politidirektoratet flytter konsekvensene av russetiden vekk fra russetreff med vakthold, sanitet, politi og ambulanser over til hjemmefester og til russebilene. Det er ingen fra Røde Kors eller Norsk folkehjelp som spør om du skal ha vann i en russebil eller på en hjemmefest. Det er heller ingen vektere som lyser deg i ansiktet og spør om det er frivillig sex på en hjemmefest, det er det på russetreffene.