Russiske diplomater ville snakke med siktet 17-åring

Ifølge Dagbladet nektet han å møte dem. Den siktede gutten er russisk statsborger med bakgrunn fra det urolige Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold.

– Konsulær bistand

– Min klient er blitt tilbudt konsulær bistand i forbindelse med saken, og en konsul møtte opp under rettsmøtet. Han ønsker imidlertid ikke kontakt, sier forsvareren hans, advokat Aase Karine Sigmond.

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere spesifikke møter, men vi har et bredt samarbeid med andre lands sikkerhetstjenester, sier Bernsen.

– Lightergass og ståltråd

Lørdag kveld ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble 17-åringen pågrepet. Han ble mandag varetektsfengslet i to uker.

PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. Til NRK sier forsvarer Sigmond at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd. Forsvareren omtaler det hele som "guttestreker", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.

PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak. Ifølge forsvareren har gutten i avhør opplyst at han tar avstand fra ekstremistgruppa IS.