Russiske soldater på Nordpolen: - De vil vise styrke

Til vanlig kontrollerer russiske grensesoldatene områdene mot Norge og Finland, men de siste ukene har de gjort noe litt litt uvanlig.

I påske har nemlig de russiske soldatene besøkt Nordpole, skriver Nordlys.

- Noe nytt

Det er Independent Barents Observer som først skrev om det spesielle besøket.

Redaktør Thomas Nilsen forteller at selv om Russland har hatt mye militær aktivitet i Arktis de siste årene, er dette noe nytt.

- Jeg tror det dreier seg at de vil vise styrke. Det spesielle her er at det er grensevakter, som drar langt utenfor det som er russiske områder. Av alle kreative sikkerhetspolitiske utspill Russland har funnet på i det siste, er dette noe helt nytt. Det er jo havretten som gjelder i Polhavet.

Han synes også det er spesielt at de russiske soldatene er så tungt bevæpnet.

- Jeg mener dette er overspill fra Russland. Det som kunne vært komisk blir seriøst i det øyeblikket tungt bevæpnede soldater drar til det kanskje mest fredelige stedet på jordkloden. De har bommet litt med kommunikasjonen når de tar med seg automatvåpen til polisen.

Med helikopter

Soldatene besøkte ikke bare Nordpolen, skriver avisen. Ifølge Independent Barents Observer reiste de først til Nagurskoye på Franz Josef Land, der Russland har en flystripe og sin nordligste grensepost.

Videre fløy de nordover til den midlertidige russiske basen Camp Barneo, som ligger på 89° nord. Det var herfra soldatene ble fraktet med helikopter helt opp til Nordpolen.

Den russiske TV-kanalen TV21 laget et innslag fra øvelsen. Det kan du se her.

