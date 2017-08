Rykket ut til masseslagsmål på Grønland i Oslo

Et titalls personer involvert i slagsmål ved Akerselva. En person lettere skadd.

Oslo-politiet rykket ved 17-tiden tirsdag ut til et masseslagsmål ved Akerselva på Grønland.

- Et titalls rusmisbrukere var i slagsmål, og det var observert et skytevåpen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til Aftenposten.

Politiet opplyser på Twitter klokka 17.20 at de har kontroll på de involverte og en revolver som var gjemt. En person undersøkes av ambulansen. Vedkommende er lettere skadet etter flere slag mot hodet.

Vitner skal ha sagt til politiet at en person hadde truet andre med et våpen og at han deretter fikk juling av de andre som var til stede, skriver Aftenposten.

Grønland: Ifm et slågsmål ble det observert et skytevåpen. Vi har kontroll på de involverte og en revolver som var gjemt. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 8, 2017

Har du sett denne videoen?