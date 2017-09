Saksøkere vant fram mot Westerdals

Westerdals tapte gruppesøksmål.

Westerdals Høyskole i Oslo er dømt til å betale tilbake 29 millioner kroner i for mye betalt studieavgift til elever etter at de tidligere elevene vant fram med et gruppesøksmål i Oslo tingrett.

Det var cirka 480 saksøkere. De krevde tilbakebetaling av for mye innbetalte skolepenger for skoleårene fra og med høsten 2003 til og med våren 2012 fra daværende Westerdals School of Communication, nå Westerdals Høyskole - Oslo School of Arts, Communication And Technology AS.

- Knusende dom

- Dommen er knusende for Westerdals. Dommeren har ikke trodd på noe av det Westerdals har anført, sier talsmann for saksøkerne Erling Løken Andersen til Nettavisen.

Erling Løken Andersen er talsmann for elevene som saksøkte Westerdals.

- Westerdals krevde inn mer eller mindre dobbel pris av det de hadde lov til. Det visste ikke elevene. Mange av linjene på Westerdals var ikke offentlig godkjent. Vi krevde pengene våre tilbake fra Westerdals for ulovlig overbetaling, og vi krevde en skjønnsmessig kompensasjon for at elevene ikke hadde offentlig godkjenning. Vi vant fullt fram på skolepengegrunnlaget, men fikk ikke innvilget kompensasjon, sier Løken Andersen.

Krevde rundt 80.000 kroner hver

- Vi er fantastisk glade og lykkelige over at retten har vært enig med oss i at en privatskole ikke har lov til å overfakturere elevene. Vi synes det er en lettelse. Det har vært en kjempelang sak. Det er også ganske mye penger for den enkelte. Gjennomsnittskravet er på rundt 80.000 kroner, sier Løken Andersen.

- Trenger tid til å studere dommen



- Vi har akkurat mottatt dommen, og nå trenger vi først tid til å studere den. Tingretten har gitt saksøkerne medhold i kravet om tilbakebetaling (29 millioner kroner), men ikke i kravet om prisavslag, heter det i en kommentar Westerdals.

- Vårt fokus er - og vil fortsatt være - å sørge for at dagens studenter ikke blir skadelidende som følge av historiske forhold på den tidligere skolen Westerdals School of Communication, sier rektor ved Westerdals Oslo ACT, Tine Widerøe, i en pressemelding.

- Skolen har aldri ønsket å måtte gå gjennom en slik prosess mot tidligere studenter, men da søksmål ble tatt ut ble det besluttet å la kravene bli prøvet av domstolen. Nå har tingretten altså gitt saksøkerne medhold i kravet om tilbakebetaling, men ikke i kravet om prisavslag. Nå vil vi gjennomgå dommen grundig med våre rådgivere og vurdere veien videre, sier rektor.

