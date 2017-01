Samboerpar dømt for eldreran i Oslo

ANNONSE

Dommen i Oslo tingrett falt like før jul. En 39 år gammel svensk kvinne ble dømt til ett og et halvt års fengsel, mens hennes 45 år gamle samboer fikk ytterligere to måneder.

Ranet skjedde på morgenen lørdag 4. juni. Ifølge politiet ringte de på i callinganlegget og utga seg for å være fra politiet.

Tappet kortet

Inne i leiligheten dyttet de kvinnen ned på sengen og holdt henne fast, mens de tok bankkortet hennes og en lapp med pinkoden. De fikk også med seg 1.500 kroner fra kvinnens veske. Kvinnen varslet politiet like etter at ranerne hadde dratt, men allerede før bankkortet ble sperret, var kortet tappet for 9.900 kroner.

– Handlingen samlet sett er helt forkastelig, og allmennpreventive hensyn gjør at denne type kriminalitet straffes strengt. Det dreier seg her om et ran av en eldre forsvarsløs kvinne i sitt eget hjem, et sted hvor hun har krav på å kunne føle seg trygg, skriver tingrettsdommer Eirik Aas.

Samboerparet ble også dømt for grovt tyveri ved bruk av kortet, forsøk på tyveri og naskeri. 45-åringen ble også dømt for oppbevaring av narkotika, heleri og brudd på identifikasjonsplikten.

I tråd med påstand

– Det var en meget god straksetterforskning av patruljene på stedet i samarbeid med operasjonssentralen og god etterforskning i ettertid, som førte til gode resultater, sier leder for ransgruppa i Oslo politidistrikt, Tor Erik Hoøen.

Dommen var helt i tråd med politiadvokat Stian Thommesens påstand. Samboerparet er tidligere straffedømt for vinnings- og narkotikakriminalitet flere ganger. (©NTB)