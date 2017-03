Samboervold og voldtekt sendte mann i fengsel i åtte år

ANNONSE

Aktor i saken hadde lagt ned påstand om ti års fengsel. Dommen ankes til lagmannsretten, skriver Fremover.

Mannen var tiltalt for vold mot samboeren fra mars 2014 til slutten av april 2015, da den mest alvorlige voldsepisoden skjedde og kvinnen havnet på sykehus med livstruende skader. Sykehuset varslet politiet om saken.

Retten trodde ikke på mannens forklaring selv om samboeren trakk både anmeldelsen og sitt krav om oppreisning. Paret er også blitt samboere igjen. I dommen fra Ofoten tingrett framgår det at retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil, at tiltalte står bak omfattende og kraftig vold mot samboeren.

I tillegg til omfattende og grov vold, er mannen funnet skyldig i voldtekt for å ha gjennomført samleie med henne – og filmet det med mobiltelefon – mens kvinnen var i en tilstand der hun ikke kunne motsette seg handlingen.

Retten finner ikke noe formildende ved at de to nå er blitt samboere igjen. Siden kvinnen trakk kravet om erstatning, behandlet ikke retten det spørsmålet.