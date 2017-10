Sametingspresident Aili refser Siv Jensens kostyme: – Jeg syns det er helt smakløst

– Jeg syns det er grovt at hun som er sjefen for pensjonsfondet i utlandet, kler seg ut som hun har det moro med dem som faktisk lider under pengene vi tjener, sier Keskitalo.

Siv Jensens kostyme har blitt gjenstand for heftig debatt den siste tiden, og Keskitalo er blant dem som ikke liker det hun ser, skriver iFinnmark.

– Norge tjener store penger på å ødelegge ufolkskultur i USA, og så feirer vi våre penger med å kle oss ut som indianere, Jeg syns det er helt smakløst.

Det var VG som først omtalte saken.

– Store demonstrasjoner

Mer konkret, gjelder det en oljeledning i North Dakota i USA, forteller hun:

– Etter som jeg forstår, er Siv Jensen på tur for å feire statsbudsjettet i dette antrekket. Det norske oljefondet som er en av de største investorene i verden, har investert i en oljeledning i urfolksterritorier i North Dakota i USA. Gjennom hele fjoråret har det vært store demonstrasjoner mot denne oljeledninga, fordi indianerstammene som lever i området, mener at den er ødeleggende for dem, sier hun.

– Ikke ok med tullekofte

Indianerne tjener ikke på kostymevalget, legger hun til.

– Det er ikke indianere som har sydd kostymet til Siv Jensen, det er noen andre som tjener penger på å lage tullekostymer.

Hun legger til at det er heller ikke greit å kle seg i tullekofte, eller lignende:

– Jeg har fått reaksjoner fra mange som ikke forstår at dette er et problem. Jeg syns det er på sin plass at man driver litt folkeopplysning. Det er ikke ok å male seg svart i ansiktet og å kle seg ut som en svart person. Det er ikke ok å kle seg ut i tullekofter.

Respektfull Halloween

– Noen spør seg sikkert hvorfor det ikke er ok?

– Det er sikkert spesielt de som ikke er en minoritet som ikke syns dette er et problem. Minoritetskulturer og urfolkskulturer er pressa kulturer, noen steder vet man ikke lenger hvordan den samiske klesdrakten ser ut. Når det blir brukt til moro, som en gimmick, som et kostyme av folk som ikke har tilknytning til vår kultur, er det mange som reagerer.

Hun ber folk om å tenke seg litt om før Halloween:

– Halloween er jo en amerikansk skikk som sprer seg til deler av verden. Jeg skjønner godt at det er artig å kle seg ut, men jeg ber folk om å tenke seg litt om, hva de stigmatiserer, og hva de kler på seg. Å vise hverandre respekt.

Statssekretæren: – Nå må vi roe ned

Statssekretær Petter Kvinge Tvedt kommenterer saken på vegne av Siv Jensen:

– Jeg syns virkelig at det skal roes ned et par hakk. Det er en helt ufarlig utkledningsfest med ulikt tema. Foreldre har jo sendt barna sine på karneval der cowboy og indianer har vært tema i mange år. Om noen kler seg ut som en cowboy er det ikke en hyllest til amerikansk våpenindustri, og det er heller ikke en krenkelse til indianere om noen kler seg ut som en indianer, sier han.

– Ikke krenking

Han ber om litt «takhøyde» framover:

– Jeg tror alle skjønner at det ikke handler om å krenke uforlksrettigheter. Jeg ber om å ha litt takhøyde og å ha litt glimt i øyet. De som føler seg krenket skal få lov til å mene det, men det kommer ingen unnskyldning fra denne kanten, sier han og fortsetter:

– Det er en debatt som pågår i USA, men vi ønsker ikke å ha et samfunn hvor man ikke kan kle seg ut og ha det hyggelig. Togafester betyr ikke krenkelse for mennesker som tilhører de gamle grekerne. Dette er helt ufarlig, og åpenbart et forsløk på å koke suppe på en spiker. Vi hadde en veldig hyggelig fest.

– Glimt i øyet

Han mener at Aili må tenke seg om.

– Det handler om kos og hygge, hun må ha litt glimt i øyet, og slutte å være så hårsår, sier han.

– Hva tenker du om koblingen hun nevner her, til Statens pensjonsfond og oljeledning i USA?

– Jeg registrer det, men kommenterer ikke oljefondets investeringer.

Dette mener Siv

– Hva syns Siv Jensen om kostymedebatten?

– Hun syns det har gått litt ut av proporsjoner. Hun gjør dette fordi det var moro, alle ansatte kler seg ut og at hun som leder i departementet deltar på festen og tar på seg kostyme er bare hyggelig, sier han.

– Aili mener at kostymekronene ikke går til indianere?

– Jeg vet ikke hvem som har sydd kostymet eller hvor det kommer fra. Man kan se det som en hyllest til en kultur, i stedet for å slutte å vise fram kulturen, sier han.

