Sandra Borch klar til kamp: - Vi skal reversere denne tvangsbruken

Onsdag formiddag ble det kjent at regjeringen vil dele Nord-Norge inn i to regioner. Én av dem vil bestå av dagens Nordland.

Den andre vil utgjøres av dagens Troms og Finnmark.

Beslutningen har bakgrunn i en avtale mellom stortingsrepresentantene fra de tre nordligste fylkene, sammen med fraksjonslederne i kommunal- og forvaltningskomiteen fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre.

Sandra Borch, Senterpartiets førstekandidat i Troms foran stortingsvalget, er svært skuffet over det hun mener er en uhørt tvangsbruk fra sentralmakten i Oslo.

Bykser på målingene

Tidligere i vår har fylkestinget i Troms gått inn for sammenslåing, mens fylkestinget i Finnmark har gått i mot og vil fortsette som før.

- Jeg synes ikke noe om dette. Senterpartiet har hele veien sagt at hvis man skal slå sammen fylker i Nord-Norge, så må det være ved frivilighet. Jeg er veldig skuffet over at man kjører tvang så hardt mot det Finnmark har sagt, sier Borch.

- På samme måte som i et ekteskap, så må begge partene være enige hvis det skal fungere, legger hun til.

Medvind på målingene

Senterpartiet har de siste månedene sust fremover på meningsmålingene. I en Nordlys-måling tirsdag, blir Senterpartiet klokket inn på 16,7 prosent i Troms.

En av suksessfaktorene for partiet har vært nettopp motstanden mot tvangssammenslåing av kommuner og fylker.

Nettstedet Poll of Polls har lagt sammen alle nasjonale meningsmålinger for april måned. Den viser en gjennomsnittlig oppslutning på 12,3 prosent for Senterpartiet, noe som gjør partiet til en høyaktuell regjeringspartner for Arbeiderpartiet.

Sandra Borch gir ett løfte dersom Sp kommer med i regjering etter stortingsvalget 11. september:

- Hvis vi får regjeringsmakt etter valget, vil vi reversere dette. Det er noe vi går til valg på. Vi vil reversere alt av tvangssammenslåinger som gjøres som følge av kommune- og regionreformen, sier Borch.

Kan bli splittende

Hun mener beslutningen om å slå sammen de to nordligste fylkene har liten legitimitet blant folk flest.

- Jeg tror folk ser på dette som en overkjøring, og at man ser på dette som at noen i Oslo sitter og vet best hvordan Nord-Norge skal organiseres. Jeg tror folk i Nord-Norge mener at dette er det nordnorske politikere som vet best, sier Borch.

- Ser du ingen fordeler med regionreformen og sammenslåinger av fylkene?

- Det er vanskelig å se fordeler når vi ikke vet noe om innholdet i reformen. Hva slags oppgaver eller ansvar skal de nye regionene ha? Det er det ingen som vet, svarer Borch, som mener sammenslåingen kan virke splittende mellom folk i de ulike fylkene.

- Dette kan splitte opp Nord-Norge. Man legger opp til en misnøye mellom fylkesgrensene som ikke er bra for det politiske samarbeidet i landsdelen, sier Borch.

Hun mener også de store arealene i Troms og Finnmark vil bli utfordrende å håndtere for regionens politikere.

Borch eksemplifiserer:

- Jeg, som sitter på fylkestinget, skal ha kontroll på alle fylkesveier og videregående skoler i Troms for å kunne ta ansvarlige beslutninger. Slår man sammen Troms og Finnmark blir det enorme arealer å forholde seg til. Spørsmålet er da om politikere og myndigheter klarer å ha god nok oversikt til ta man klarer å ta gode og ansvarlige beslutninger, sier Sp-politikeren.

