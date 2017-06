SAS-kunder må vente flere timer i telefonkø - personell kalles tilbake fra ferie

ANNONSE

Nettavisen har mottatt tips fra SAS-kunder som ikke kommer gjennom på telefonen når de ringer kundeservice, selv om de venter flere timer i kø. I ett av tilfellene har en langvarig kunde ventet i tre timer da han ringte for å avbestille en billett.

Dette var andre gang han ringte SAS' kundeservice. Første gangen han ringte ga han opp etter én time. Han var nødt å ta telefonisk kontakt fordi det ikke er mulig å avbestille billetter på nettsidene til flyselskapet.

SAS legger seg flat

- Generelt er det stor pågang hos oss og det er bare å beklage at han og andre SAS-kunder har opplevd. Vi tar umiddelbart grep for å få ned ventetiden og har satt i verk flere tiltak, sier kommunikasjonsrådgiver i SAS Tonje Sund til Nettavisen.

- Hvilke tiltak dreier det seg om?

- Helt konkret omdisponerer vi personell og tilbakekaller folk fra ferie. Vi har også en leverandør som er i gang med å lære opp ekstra personell. Vi er i en tid med ekstremt stor pågang og vi ønsker selvsagt at kundene våre skal komme i kontakt med oss. Ventetider som den nevnte SAS-kunden beskriver er rett og slett ikke bra nok. Vi kan ikke gjøre annet enn å beklage.

SAS har hatt annen negativ medieoppmerksomhet i 2017. I april kom nyheten om svenske Aye Alhassani som ikke fikk SAS-jobb fordi hun bruker hijab.

- Skal få ned ventetiden

Sund vet ikke eksakt hvor mange som blir tilbakekalt fra ferien og hvor mange ekstra personell som blir satt inn, men hun kommer med et tips SAS-kunder kan bite seg merke i.

- Vi har fått noen henvendelser om at det er lang ventetid. Denne skal vi få ned til et nivå vi kan være bekjent av. Vi ønsker å hjelpe våre kunder. Jeg vil også anbefale at de som har mulighet for det laster ned SAS-appen. Her er det mulig å gjennomføre alle tjenestene vi har tilgjengelig, også å avbestille billetter med de gjeldene reglene som er for den billettypen man har bestilt, sier Sund.

Sund legger til at det bare er mulig å kansellere og ombooke på appen dersom kundene har kjøpt billetten gjennom noen av SAS' egne plattformer.

- Dersom billetten er bestilt gjennom et byrå må de kontakte byrået direkte.

Vanlige kunder bakerst i køen

SAS har også prioriterte kunder som kommer foran i køen når de ringer kunderservice. De ulike kategoriene fordelskunder er pandion, gull og diamond.

- Når kunder ringer inn kan de taste inn sitt Eurobonus-nummer. De som reiser ofte med oss og bruker våre tjenester hyppig får prioritet, ja. Men dette er vanlig innen finansnæringen og reiseliv. Men det skal uansett ikke være slik at kunder må vente tre timer på å få hjelpen de trenger. Vi skal ha et bedre servicenivå, avslutter Sund til Nettavisen.

