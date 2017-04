HENTET MED AMBULANSEHELIKOPTER: En snøscooterfører er hentet med ambulansehelikopter etter at vedkommende kjørte utfor et stup. Her fra en tidligere øvelse. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Scooterfører hentet med luftambulanse

En snøscooterfører er hentet med ambulansehelikopter etter at vedkommende kjørte utfor et stup vest for Bardufoss.