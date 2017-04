Seks fylkesledere i KrF vil ikke gå i regjering med Ap etter valget

ANNONSE

Det viser en undersøkelse Adresseavisen har gjort blant samtlige 19 fylkesledere i Kristelig Folkeparti. Seks sier nei, to heller mot nei, tre sier ja, mens de resterende åtte har ikke konkludert.

KrF risikerer dermed å deles på midten når veien videre skal stakes ut etter valget til høsten. Splittelsen kan komme til overflaten allerede på partiets landsmøte i Trondheim denne helga.

– Vi er åpen for å samarbeide med Ap, men per i dag er det ikke aktuelt å gå i regjering med dem. Kanskje vi endrer mening om dette etter landsmøtet, sier Jon Normann Tviberg i Nord-Trøndelag KrF.

Statsminister Vedum

Arbeiderpartiet frir hemningsløst til Knut Arild Hareide og hans folk for tida, men Hareide synes å være vanskelig å overtale, spesielt etter to omstridte vedtak på Ap-landsmøtet i helga: Å fjerne K-en i KRLE-faget og å tilby enkelte gravide blodprøver som kan avsløre blant annet Downs syndrom.

Hareide har fastslått de siste dagene at hans foretrukne alternativ er en regjering utgått av Høyre og helst alle de tre sentrumspartiene. Partilederen lanserte onsdag sågar Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum som mulig statsminister i en slik regjering.

Modererte seg

Dagen etter modererte Hareide seg kraftig om Vedums muligheter til å bli statsminister, og framholdt at han heretter ville svare litt kjedeligere på spørsmål om hvilken statsminister han ønsker seg etter valget.

– Nei, jeg angrer ikke, for jeg står for det jeg sa. Men jeg tror også at det kan være med på å skape forvirring, og det ønsker jeg ikke å bidra til, sier Hareide til NRK.

Høyre-leder Erna Solberg sier langt på vei at Vedum ikke kommer til å bli statsminister i en regjering der Høyre er med. Ap-leder Jonas Gahr Støre medga at Vedum-alternativet var nytt for ham.

– Jeg har ikke hørt om det før, og det tror jeg ikke Trygve har heller, sier Støre til NRK.

(©NTB)