Seks personer til sykehus etter påkjørsel ved Rygge

ANNONSE

Fem er brakt til sykehus, og en er kjørt til legevakt. Ifølge politiet varierer skadegraden til de seks.

Politiet opplyser at i alt fire biler var involvert i ulykken, som skjedde da de ble påkjørt bakfra.

To menn mistet førerretten og er anmeldt for å ha rygget på E6 for å komme seg ut av køen etter kollisjonen.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Saken vil bli etterforsket, opplyser politiet i Østfold.