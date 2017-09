Seksårsreformen: Gutta ble taperne

Forskere konstaterer at seksårsreformen skaper ytterligere forskjeller mellom jenter og gutter.

20 år er gått siden Reform 97, der grunnskolen gikk fra å være 9-årig til å bli 10 år. Barn begynte på skolen da de var seks år, istedenfor sju.

Pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskolen i Volda, mener at reformen har slått dårlig ut for gutter.

- Vi vet at jentene er tidligere modne enn guttene. Så tidligere skolestart gir større konsekvenser for guttene, sa han til barnehage.no i sommer, og påpekte at dagens skoletapere stort sett er gutter.

Dagbladet omtaler i dag saken i papiravisen.

Les også: 7 måter å takle overgang fra barnehage til skole

Haug var forskningsleder for «Program for evaluering av Reform 97» for Norges forskningsråd. Hovedkonklusjonen er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring.

Les også: Skei Grande: - Det ordner jeg når jeg blir kunnskapsminister

Problemet er at det kan skape langsiktige problemer å sette små barn i formelle læringssituasjoner med stort trykk.

Kjønnsforsker og professor Harriet Bjerrum Nielsen ved Universitetet i Oslo er enig i at flere gutter enn jenter strever med å passe inn i skolen. Jenter er ofte tidligere ute med språk og sosial utvikling, og har derfor lettere for å henge med i kunnskapsskolen.

Hun mener at dagens skole er for kunnskapsintensiv.

– Førsteklasseopplegget den norske skolen har nå, er for kunnskapsintensivt for fem- og seksåringer, i alle fall. De må bruke mye tid på å sitte stille og kanskje får de bare en time eller to til sammen med frilek mellom klokken halv åtte og halv fire, sier Nielsen.

Trine Skei Grande lanserer nye skoleløfter under Arendalsuka.

- Jeg mener vi må ha mer fysisk aktivitet inn i skolen. Det tror jeg vil gjøre læring lettere for mange gutter. Du kan ha fysisk aktivitet i mange fag, uten at det blir lek, påpeker Nettavisens gjesteredaktør og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun påpeker at mange barn ønsker å begynne å lære i seksårsalderen, og at mange er klare for å begynne å lese og skrive.

Likevel, er det ikke slik for alle.

- Alle som har møtt et barn, vet hvor ulike de er i den alderen.